Gibt es Long Covid nach der Impfung?

Darum geht’s:

Long Covid nach einer Impfung – ist das möglich?

Einige Menschen berichten von Problemen, die sie seit einer Corona-Impfung haben – in sozialen Netzwerken liest man davon, in den Medien. Die Symptome, unter denen sie leiden, ähneln teilweise denen von Long Covid : Schwere Müdigkeit, Brain Fog, Schmerzen. Nur: Infiziert waren sie nicht. Kann also auch die Impfung in sehr seltenen Fällen eine Art Long Covid auslösen?

Direkt vorneweg: Noch gibt es kaum gute Daten zu dieser Frage – mittlerweile aber einen Begriff, unter dem solche Beschwerden gesammelt werden: „Post-Vaccine-Syndrom“. Medizinisch einheitlich definiert ist er allerdings nicht.

Dasselbe Krankheitsbild?

Zunächst ein Blick in die Praxis: An der Marburger Universität gibt es mittlerweile eine sogenannte „Post-Vax-Ambulanz“ für Menschen, die von solchen Beschwerden nach einer Impfung betroffen sein könnten. Auf der Warteliste stehen tausende von Patienten, die Nachfrage ist hoch. Wer von ihnen tatsächlich von Long Covid-ähnlichen Beschwerden betroffen ist, muss allerdings erst noch geklärt werden – dazu werden sie in der Ambulanz ausführlich untersucht. Auch andere Gründe könnten für solche Beschwerden sorgen, dazu gleich mehr.

Auch in Berlin an der Charité werden teilweise Patienten mit neurologischen Beschwerden nach der Impfung untersucht und behandelt.

Der Direktor der Marburger Klinik für Kardiologie und Leiter der Ambulanz, Prof. Bernhard Schieffer, ist sich sicher, dass Long Covid nach einer Erkrankung und nach einer Impfung eigentlich dasselbe Krankheitsbild sind – das allerdings nach der Infektion um ein Vielfaches häufiger auftrete. “Wir gehen davon aus, dass es sich um identische Phänomene handelt.”

Viele mittlerweile auch infiziert

Auch wenn sich nicht in jedem Einzelfall klären lassen wird, was die Beschwerden ausgelöst haben könnte. Durch serologische Tests lässt sich zwar prüfen, ob nicht doch schon eine Infektion vorlag. Ein Problem aber: Die Ergebnisse sind nicht immer eindeutig. Und viele Patienten hätten mittlerweile sowohl Impfungen bekommen als auch die Infektion durchgemacht, sodass es im Nachhinein immer schwieriger werde, die Auslöser sicher zu unterscheiden.

Schieffer schätzt aus seiner Erfahrung und den Daten der Zulassungsstudien, dass es bei etwa 0,02% der Geimpften zu solchen Post-Vaccine-Beschwerden kommen könnte.

Es braucht systematische Studien

Verlässliche Zahlen dazu gibt es allerdings weder in Deutschland noch in anderen Ländern. Trotzdem sind einige Experten überzeugt: In seltenen Fällen kann das vorkommen. Wissenschaftlich wirklich geklärt ist das aber bisher nicht. Um herauszufinden, ob die Impfung tatsächlich schuld an den Beschwerden ist und wie oft so etwas vorkommt, bräuchte es systematische Untersuchungen. Das Paul-Ehrlich-Institut plant deshalb gerade entsprechende Studien, um einen möglichen Zusammenhang mit der Impfung zu untersuchen.