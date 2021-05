Corona: Kinder impfen – ja oder nein?

Darum müssen wir darüber sprechen:

Die Risiko-Einschätzung bei Kindern ist anders

Eins der Argumente für möglichst viele Impfungen über alle Altersstufen hinweg:Sind genug Menschen geimpft, würde das Virus in eine Sackgasse laufen und könnte sich nicht mehr exponentiell verbreiten.

Dafür müssen aber mehr als 80 Prozent unserer Bevölkerung immun sein, denn die neuen Varianten sind ansteckender und die Impfungen bieten keinen hundertprozentigen Schutz davor, das Virus weiterzugeben. Auch Genese zählen als immun, solange die Infektion nicht allzu weit zurückliegt.

Eine kleine Rechnung: Bislang waren in Deutschland etwa vier Prozent der Bevölkerung nachweislich infiziert. Eine mögliche Dunkelziffer würde eine Immunität bei etwa acht Prozent vermuten.

Kinder und Jugendliche machen in Deutschland etwa 13 Million Menschen aus – etwa 16 Prozent der Bevölkerung. Ohne sie ist die Herdenimmunität also nur schwer vorstellbar. Fast alle Erwachsenen müssten sich impfen lassen.

Herdenimmunität allein ist kein Grund

Doch die Herdenimmunität allein ist nicht Indikation genug, um ein Kind gegen Covid-19 zu impfen. Erstens, weil auch andere Maßnahmen Kinder schützen könnten. Auch die Impfungen von Erwachsenen scheinen dafür sorgen zu können, dass das Infektionsgeschehen auch in den jungen Altersgruppen abnimmt.

Das zumindest zeigen die täglichen Fallzahlen etwa aus Israel. Mit steigendem Anteil an Geimpften in der erwachsenen Bevölkerung traten auch immer weniger Fälle in den Altersgruppen der Kindergarten- und Schulkinder auf.

Zweitens geht es bei Impfungen immer auch um eine medizinische Risiken-Nutzen-Abwägung – und die fällt bei Kindern anders aus als bei Erwachsenen.

Einbezogen werden müssen Dinge wie:

Wie hoch ist das Risiko für einen schweren Verlauf ?

? Wie hoch ist das Risiko für mögliche Spätfolgen nach einer Virusinfektion?

nach einer Virusinfektion? Welche Impfreaktionen oder möglichen Nebenwirkungen beobachtet man nach einer Impfung?

1. Wie hoch ist das Risiko für einen schweren Verlauf?

Kinder haben ein geringes, aber kein Nullrisiko. Bislang sind in Deutschland etwa 1200 Kinder auf der Intensivstation behandelt worden. In der Altersgruppe von 0-19 Jahren verzeichnet das Robert Koch-Institut 17 geklärte Todesfälle. Das entspricht bei mehr als 400.000 Infektionen in dieser Altersgruppe einer Rate von höchstens vier Todesfällen pro 100.000 infizierte Kinder. Höchstens deshalb, weil die Zahl der asymptomatischen, nicht erfassten Infektionen die Dunkelziffer um das Zwei- bis Vierfache erhöht. Bei 11 der 17 offiziellen Todesfälle litten die Kinder bereits an relevanten Vorerkrankungen.

Eines von 1000 Kindern soll Schätzungen zufolge am sogenannten PIM-Syndrom (PIM-S oder MIS-C) erkranken, dem multisystemischen Entzündungssyndrom. Hier kommt es nach einer Virusinfektion zu einer Überreaktion des Immunsystems mit Entzündungsreaktionen im ganzen Körper.

In den USA ist etwa eines von 100 Kindern daran verstorben. Auch kann SARS-CoV-2 bei milden Verläufen die Blutgefäße schädigen. Inwiefern das spürbare Auswirkungen hat, ist derzeit noch nicht klar.

2. Wie hoch ist das Risiko für Spätfolgen nach einer Covid-Infektion?

Bislang gibt es zu wenige Erkenntnisse zu Spätfolgen bei Kindern, oft Post-Covid genannt: Symptome also, die einige Wochen nach der Infektion noch immer oder zum ersten Mal auftreten. Das war laut erster Daten bei 13 Prozent der Kinder der Fall.

Sollten die Symptome mehr als drei Monate anhalten, sprechen Experten von Long Covid. Dazu gibt es bisher wenig systematische Untersuchungen. Die Fallzahlen scheinen aber, gemessen an der Zahl der Infektionen, gering zu sein. Trotzdem gibt es Kinder, die auch Monate nach der Infektion noch nicht fit sind, zu müde oder verwirrt für die Schule oder den Alltag.

Eine Impfung bei Kindern hätte also folgenden Nutzen: