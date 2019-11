Das passiert bei einer Leihmutterschaft

Was ist eine Leihmutterschaft?

Die Geburt des eigenen Kindes steht bevor – dabei ist man gar nicht schwanger. Werdende Väter kennen das, doch für Mütter ist es ungewöhnlich. Wird das eigene Baby von einer anderen Frau ausgetragen, spricht man von Leihmutterschaft. In einigen Ländern, wie in der Ukraine, Indien oder einigen US-Bundesstaaten, ist die Leihmutterschaft erlaubt. Hormonelle Störungen, organische Fehlfunktionen, vernarbte Eileiter, eine fehlende Gebärmutter, Erkrankungen wie Endometriose oder ein zu hohes Alter können der Grund sein, warum Paare sich für eine Leihmutterschaft entscheiden. Für homosexuelle Männer, die ein Kind bekommen möchten, kann eine Leihmutterschaft ebenfalls ein Thema sein.

Verschiedene Formen der Leihmutterschaft

Bei einer sogenannten Gestationsleihmutterschaft ist das Wunschkind auch das genetische Kind des Paars. Die zukünftige Mutter lässt sich eine Eizelle entnehmen, diese wird im Labor von ihrem Partner befruchtet und dann in die Gebärmutter der Leihmutter eingesetzt. Das Kind ist somit nicht mit der Frau, die es zur Welt bringt, verwandt. Doch es gibt auch eine andere Form der Leihmutterschaft: Kann die künftige Mutter keine Eizelle beisteuern, spendet zumeist die Leihmutter selbst eine Eizelle, welche mit dem Sperma des künftigen Vaters oder seltener auch eines Fremden befruchtet wird. In diesem Fall ist sie selbst die leibliche Mutter, gibt das Kind jedoch an seinen Vater und dessen Partnerin ab.

Alturistisch oder kommerziell

Leihmutterschaften werden weltweit unterschiedlich gehandhabt. In einigen Ländern, wie Deutschland, ist eine Leihmutterschaft rechtlich nicht erlaubt. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Großbritannien, ist sie hingegen rechtlich gestattet. Allerdings nur, wenn die Leihmutter für ihre Dienste nicht bezahlt wird. Eine solche Leihmutterschaft wird als alturistische Leihmutterschaft bezeichnet. Die Leihmutter bietet ihren Körper freiwillig und aus selbstlosen Motiven an. In der Ukraine, in einigen US-Staaten und sowie in weiteren Ländern ist nicht nur die alturistische Leihmutterschaft, sondern auch die kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt. Bei dieser wird die Leihmutter finanziell für ihre Schwangerschaft entlohnt.