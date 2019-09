So beeinflusst deine Geburt deine Gesundheit

Darum müssen wir darüber sprechen:

Die Anzahl der Kaiserschnitte steigt

Obwohl diese Risiken bekannt sind, hat sich die Kaiserschnitt-Rate in Deutschland in den letzten 30 Jahren verdoppelt: Etwa 30 Prozent der geborenen Kinder kommen mittlerweile per Kaiserschnitt zur Welt. Woran das liegt, wird in Fachkreisen derzeit wild diskutiert. Hohes Sicherheitsbedürfnis? Überlastete Krankenhausstruktur? Ängstliche Mütter? „An allem ist was dran“, sagt Dötsch.

Eine Review des Cochrane Instituts hat gezeigt, dass Frauen, die kontinuierlich betreut werden, ihre Kinder viel seltener per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Wissenschaftler mutmaßen, dass die mangelnde Betreuung in Kliniken deshalb ein wichtiger Grund für die Entwicklung ist.

Für Kliniken hat ein Kaiserschnitt klare Vorteile: Sie sind planbarer, besser bezahlt, nehmen weniger Zeit in Anspruch und haben für den behandelnden Arzt auch ein geringeres Risiko Fehler zu machen und im schlimmsten Fall verklagt zu werden.

In einem Punkt sind sich Wissenschaftler aber einig: Die Anzahl der Kaiserschnitte ist viel zu hoch. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte sie nicht höher als 15 Prozent liegen. “Wir müssen die Anzahl der nicht medizinisch indizierten Kaiserschnitte unbedingt reduzieren. Die WHO sagt sogar, dass nicht medizinisch indizierte Kaiserschnitte unethisch sind”, sagt Prof. Frank Louwen, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.