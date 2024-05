Kaiserschnitte: Darum gibt es so viele

Und jetzt?

Neue Leitlinie gibt Ärztinnen und Ärzten Empfehlungen zum Kaiserschnitt

Weil es Mediziner:innen häufig an Orientierung zum Thema Kaiserschnitt fehlt, hat die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe nun eine Leitlinie für den Eingriff veröffentlicht. Die Verfasser:innen haben die aktuelle Studienlage ausgewertet und daraufhin, wann eine Sectio tatsächlich sinnvoll ist und wann nicht. "Die neue Leitlinie ist ein wichtiger Schritt, weil sie die vorhandene – oder eben auch die fehlende – Evidenz zusammengefasst hat", sagt Chefärztin Van de Vondel.

Liegt das Kind beispielsweise in Beckenendlage, rät die Leitlinie davon ab, sofort einen Kaiserschnitt zu veranlassen. Wenn das Baby gleichzeitig den Nacken beugt, die Plazenta gesund ist und es genügend Fruchtwasser gibt, kann die Frau natürlich entbinden. Die Schwangere sollte sich dafür an eine Klinik wenden, die Erfahrungen mit natürlichen Geburten in dieser Position hat.

Notwendige Kaiserschnitte

Zeigen Mutter oder Kind Anzeichen für eine Entzündung oder schlägt das Herz des Babys nicht im richtigen Rhythmus, ist hingegen ein Kaiserschnitt angebracht. Das Gleiche gilt für Schwangere, deren Plazenta zu tief sitzt. Die Leitlinie empfiehlt außerdem, dass Ärztinnen und Ärzte jene Frauen besser beraten, die Angst vor der natürlichen Geburt haben und sich einen Kaiserschnitt wünschen. Die Mediziner:innen sollten verständlich erklären, wie der Eingriff abläuft und welche kurz- und langfristigen Risiken dabei entstehen.

Die Verfasser:innen schlagen zudem vor, bei Kaiserschnitten den sogenannten Robson-Score zu verwenden. Dabei teilen Mediziner:innen die Frauen in zehn Gruppen ein – je nachdem, ob sie beispielsweise bereits einen Kaiserschnitt hatten, Mehrlinge erwarten und in welcher Geburtsposition sich das Kind befindet. Bei einigen Gruppen ist eine Sectio medizinisch notwendig, bei anderen eher nicht. So lassen sich die Eingriffe in den Kliniken einfacher vergleichen und überwachen.

Leitlinie hat noch Lücken

Einige Fachleute kritisieren jedoch einzelne Punkte der neuen Leitlinie. "An manchen Stellen ist davon die Rede, dass sich die Frau in einer 'geeigneten‘ Geburtsklinik vorstellen sollte. An anderen Stellen spricht die Leitlinie von 'entsprechender technischen Ausstattung‘ und 'Fachpersonal‘", sagt Neugeborenen-Mediziner Thome. "Leider wird nicht genauer erklärt, was damit gemeint ist." Auch Chefärztin Van de Vondel sieht noch Lücken: "Ich vermisse die Forderung nach besserer Ausbildung und besserer Organisation der geburtshilflichen Abteilungen".

Trotzdem gibt die neue Leitlinie Ärztinnen und Ärzten eine bessere Orientierung – und könnte so dabei helfen, die Kaiserschnittrate langfristig zu senken.