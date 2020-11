Darum kannst du dich nicht an deine ersten Lebensjahre erinnern

Können wir durch Übung oder bestimmte Techniken an unsere verschütteten ersten Erinnerungen gelangen?

Grundlegend dafür ist die Frage: Sind Informationen über die ersten Erlebnisse im Gehirn überhaupt noch da und uns gelingt es schlicht nicht mehr, sie abzurufen? Oder wurden sie erst gar nicht richtig abgespeichert oder wieder gelöscht? Möglich ist beides. Wobei es überzeugende Belege gibt, dass wohl Ersteres der Fall ist und zumindest manche Erinnerungen da, aber nicht abrufbar sind.

So können frühe Erinnerungen bei Tieren – unter den richtigen Bedingungen – wieder aktiviert werden. Allerdings braucht es dafür sehr genaue Hinweisreize, etwa die exakt gleiche Umgebung. So etwas funktioniert nur in einer Laborsituation. Aber kann man auf diese Art frühe Kindheitserinnerungen beim Menschen bewusst wieder hervorrufen? Unwahrscheinlich, dass das machbar ist, betonen Forschende.

“Ich glaube nicht, dass man mit irgendwelchen besonderen Methoden an die frühen Erinnerungen kommt“, sagt Psychologe Pohl. Von Ansätzen, die versuchen, das Bewusstsein wieder in die Zeit zurückzubringen, hält er nichts. “Kindheitsregressionen, bis hin in die Zeit vor der Geburt, sind eher eine Fantasiereise.“ Bei Techniken wie Hypnose rät der Gedächtnisforscher ebenfalls zur Vorsicht: “Dadurch lassen sich vielleicht mehr Erinnerungen hervorzaubern, aber es kommt auch viel Fabuliertes heraus, voneinander trennen lässt sich das kaum.“

Auch die Psychologieprofessorin Renate Volbert, die für Gerichte die Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen begutachtet und den Fachbereich Rechtspsychologie an der Psychologischen Hochschule Berlin leitet, warnt: “Wenn man sich aktiv um Erinnerung bemüht, läuft man immer Gefahr, dass man auf etwas stößt, was projiziert ist.“