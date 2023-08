Geburt - Mit Kaiserschnitt oder ganz natürlich? - Quarks Daily Spezial

Kaiserschnitte und andere Interventionen nehmen zu

In Deutschland werden im Jahr mehr als 700.000 Kinder geboren. Die meisten davon im Kreißsaal. Auch dort können Kinder auf natürlichem Wege, also ohne medizinische Eingriffe, auf die Welt kommen. Die Realität sieht allerdings anders aus. Heute gibt es mehr als doppelt so viele Kaiserschnitte wie vor dreißig Jahren. Auch andere Interventionen nehmen zu. Gleichzeitig gibt es einen gegenläufigen Trend: Frauen, die ihr Baby rundum natürlich oder sogar auf sich allein gestellt zur Welt bringen wollen.

Wann sind Interventionen notwendig?

Wenn es darum geht, in den natürlichen Ablauf einer Geburt einzugreifen, geht es vor allem zwei Fragen: Wann ist eine Intervention nötig, um Mutter und Kind zu schützen? Und wann kann sie schaden? Antworten darauf geben unter anderem medizinische Leitlinien. Das sind wissenschaftliche geprüfte Empfehlungen der großen ärztlichen Fachgesellschaften, die regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Einleitungen und Kaiserschnitte

Zu den besonders häufig vorgenommenen Eingriffen gehören Einleitungen und Kaiserschnitte. Zwanzig Prozent der Geburten werden künstlich eingeleitet – meistens, wenn der errechnete Geburtstermin überschritten wurde. Studien zeigen nämlich, dass das Risiko, dass das Baby stirbt, ab der 38. Schwangerschaftswoche steigt. Zwar gering, aber kontinuierlich. In den Leitlinien wird deshalb empfohlen, spätestens ab der 40. Woche engmaschig zu kontrollieren, ob es Mutter und Kind gut geht. Aber es hängt auch vom Gesundheitszustand der Mutter und von vielen anderen Faktoren ab, ob eingeleitet wird. Mit anderen Worten: Es gibt Ermessensspielräume.

Ein Kaiserschnitt kann Leben retten

Ein Kaiserschnitt ist dann medizinisch notwendig, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es Mutter oder Kind oder beiden nicht gut geht. Zum Beispiel, wenn das Herz des Babys nicht im richtigen Rhythmus schlägt oder wenn es Probleme mit der Sauerstoffversorgung gibt. Auch wenn die Nabelschnur vor dem Kind liegt, geht es nicht ohne Kaiserschnitt. Oft ist die Lage aber auch hier nicht so eindeutig. Dann muss individuell entschieden werden - zum Beispiel, wenn das Baby mit dem Po voran liegt oder bei Mehrlingsgeburten.