Das passiert im Körper während des Wochenbetts

Was ist der Wochenfluss und wie lange dauert er?

An der Stelle, an der die Plazenta mit der Gebärmutter verbunden war, bleibt nach der Geburt eine Wunde zurück. Während diese verheilt, kommt es zum sogenannten Wochenfluss. Mediziner:innen sprechen auch von Lochien. Das sindIn der ersten Woche ist der Wochenfluss blutig und rot. In den beiden darauffolgenden Wochen nehmen die Lochien zunächst eine bräunliche und dann eine gelbliche Farbe an. In der vierten und für gewöhnlich letzten Woche ist der Wochenfluss schließlich weiß.

Nach einem Kaiserschnitt kommt es in der Regel zu einem geringeren Wochenfluss, dafür hält er jedoch länger an.