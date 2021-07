Darum müssen wir über Wochenbettdepressionen sprechen

Wie lange dauern Wochenbettdepressionen?

Wie schwerwiegend die Depressionen nach der Geburt sind und wie lange sie anhalten, ist individuell sehr verschieden. Im Durchschnitt dauern Wochenbettdepressionen ohne Behandlung vier bis sechs Monate. Manche Betroffenen haben ein Jahr oder länger Beschwerden.

Bei dem Großteil der Patientinnen und Patienten verläuft die Depression durch die Behandlung kürzer und milder. Bei einigen reichen bereits Betreuungsdienste aus, bei anderen hilft die Psychotherapie oder eine Kombination aus Psychotherapie und Medikamenten.

In der Regel sind Wochendepressionen nicht gefährlich. In einigen wenigen Fällen verläuft die Depression jedoch so schwer, dass die betroffene Person Suizidgedanken bekommt. In diesem Fall muss der oder die Betroffene sofort stationär behandelt werden. An einigen psychiatrischen Kliniken gibt es spezielle Eltern-Kind-Abteilungen, in denen Ärzte die Mutter oder den Vater zusammen mit dem Kind aufnehmen.