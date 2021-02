Darum ist die Rückenlage die ungünstigste Position

Aber:

Aufrechte Positionen sind nicht alle gleich gut

Eine längere Geburt, schlechtere Blut- und Sauerstoffversorgung und häufigerer Einsatz von Saugglocke und Geburtszange: Es sprechen viele Argumente gegen die Rückenlage. Sind aufrechte Positionen also besser? Einige Studien belegen das. Eine Kohortenstudie von 2014 hat etwa gezeigt, dass das Becken bei der knienden Gebärhaltung bis zu knapp zwei Zentimeter breiter ist als in der Rückenlage. Eine Analyse, ebenfalls von 2014, zeigt ein hohes. „Der Uterus wird besser durchblutet und die Wehen sind effektiver“, sagt Mattern, die Erstautorin der Veröffentlichung. „Die Frauen haben weniger Schmerzen und empfinden das Geburtserleben insgesamt als positiver.“

Andere Studien kommen zu widersprüchlichen Ergebnissen. 2017 erschien eine Übersichtsarbeit von Cochrane, einem weltweiten, unabhängigen Netzwerk aus Ärzten und Wissenschaftlern. Dieses sogenannte Review zeigte einerseits, dass sich die Geburt bei aufrechten Positionen etwas verkürzt und Geburtshelfer weniger Dammschnitte gesetzt haben. Andererseits kam das Review zu dem Ergebnis, dass Frauen in aufrechten Gebärhaltungen ein erhöhtes Risiko für Blutverlust haben und ein erhöhtes Risiko für Dammrisse bestehen könnte. Ist die Rückenlage also doch besser?

„Nein, das lässt sich daraus nicht schlussfolgern“, sagt Mattern. Die höhere Zahl an Dammrissen entstehe schlichtweg dadurch, dass Geburtshelfer bei aufrechten Haltungen nicht an den Damm herankommen und keinen Schnitt setzen können. Außerdem seien Dammrisse bis zweiten Grades nicht gefährlich und heilen gut aus. Problematisch seien erst Dammrisse dritten und vierten Grades, die bei aufrechten Haltungen aber nicht häufiger vorkommen. Auch ein Blutverlust habe häufig keinen Krankheitswert. „Den meisten Frauen geht es nach der Geburt gut“, so Mattern.

Die Ergebnisse seien auch aus dem Grund nur bedingt aussagekräftig, weil es bei Metaanalysen wie dem Cochrane-Review zu verschiedenen Fehlern kommen kann. Zum Beispiel fassen die betrachteten Studien liegende und aufrechte Gebärpositionen unterschiedlich zusammen. Die Seitenlage wird manchmal zu den liegenden und manchmal zu den aufrechten Haltungen gezählt. Der Vierfüßlerstand gilt in manchen Arbeiten nicht als aufrechte, sondern als waagerechte, also liegende Position. „Die Ergebnisse der einzelnen Studien sind daher schwer vergleichbar„, sagt Mattern. Auch die Cochrane-Autorinnen und -Autoren bescheinigen den Ergebnissen des Reviews nur eine niedrige bis moderate Evidenz.

Es gilt: Je beweglicher das Becken, desto besser

In einer wissenschaftlichen Studie sollten die Teilnehmer zudem randomisiert, also zufällig in eine Gruppe eingeteilt werden, und verblindet sein, also nicht wissen, in welcher der beiden Gruppen sie sich befinden. Beides ist beim Thema Gebärpositionen kaum möglich, da die Frauen sich entweder individuell für eine Position entscheiden oder wissen, in welche Gruppe sie eingeteilt wurden. „Daher gibt es noch keine groß angelegte, gut gemachte Vergleichsstudie„, so Mattern.

Eine chinesische Studie von 2019 versuchte dieses Problem zumindest teilweise zu lösen. Die Autoren unterscheiden nicht nur zwischen liegend und aufrecht, sondern zwischen den einzelnen möglichen Positionen. Das Ergebnis: Die liegende Position und die Steinschnittlage (liegend mit angewinkelten, hochgelagerten Beinen) sollten Frauen vermeiden, da die Geburt im Schnitt länger dauert, zu mehr Schmerzen führt und sich die Herztöne des Babys verschlechtern können. Die sitzende Position auf einem Gebärhocker und die hockende Position sind besser, aber auch nicht optimal, da es hier zu höherem Blutverlust und vermehrten Dammrissen kommt. Die knienden Positionen schneiden hingegen gut ab.

Diese Ergebnisse ergeben auch aus anatomischer Sicht Sinn, sagt Gynäkologe Louwen. Die sitzende und hockende Position seien zwar günstiger als die Rückenlage, da die Gefäße der Frau dabei nicht abgedrückt werden. „Diese Positionen fixieren aber wieder das Becken und schmälern den Geburtskanal“, so Louwen.

Bei den aufrechten Positionen gilt daher: Je beweglicher das Becken, desto besser. Mediziner empfehlen aus diesem Grund häufig die kniende Position. Die Knie befinden sich dabei auf dem Boden beziehungsweise auf einer weichen Unterlage. Die Frau kann die Position variieren – je nachdem, wie sie sich gerade am wohlsten fühlt. Sie kann die Hände etwa wie bei einem Vierfüßlerstand auf der Unterlage abstützten, den Po nach hinten auf die Fersen legen, oder sie richtet den Oberkörper etwas auf und hält sich an einem Gegenstand wie einer Bank, einem von der Decke hängenden Tuch oder an ihrem Partner fest.