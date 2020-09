Das passiert bei einer Geburt

1. Auf die Plätze:

Mutter und Kind bereiten sich vor

Ziemlich lange kann sich das ungeborene Kind frei im Mutterleib drehen und strecken und nach Belieben herumturnen. Im Laufe der Schwangerschaft bilden sich seine Organe vollständig aus und das Baby wird immer größer und schwerer.

Jetzt, in den letzten Wochen vor der Geburt, nimmt das Kind so viel Platz ein, dass nur noch eine Position in der Gebärmutter als bequem erscheint: Das Baby dreht sich in der Regel mit dem Kopf nach unten und zeigt seinen Bauch zum Rücken der Mutter. Das Gesicht rotiert es zur Seite. Auf diese Weise passt das Kind mit dem Kopf in den querovalen Beckeneingang der Frau. Einmal eingeparkt, bleibt das Baby vorerst in dieser Position und sammelt Kräfte für die bevorstehende Geburt.