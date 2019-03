Muttermilch – alles Mythos, oder was?

Was steckt in der Milch?

Experten empfehlen, vier bis sechs Monate voll zu stillen. Denn generell gilt: Gestillte Säuglinge sind gesünder. „Ausschließliches Stillen in den ersten vier bis sechs Monaten reduziert die Anzahl von Infektionen im Säuglingsalter um 40 bis 70 Prozent“, so das (BfR). Muttermilch ist eine komplexe Mixtur aus Nährstoffen, Hormonen, Wachstumsfaktoren, Immunglobulinen, Enzymen sowie Prä- und Probiotika. Ihre Zusammensetzung ändert sich ständig und ist so genau auf die Bedürfnisse des Säuglings abgestimmt. Muttermilch verändert sich sowohl während der Stillzeit als auch während einer Stillmahlzeit in ihrer Zusammensetzung.

Flaschennahrung wird zwar immer besser, kann aber die Komplexität und Variabilität der Muttermilch nicht imitieren. Dennoch gilt, dass auch Flaschenmilch für Säuglinge geeignet ist, sagt das BfR: „Möchte oder kann eine Mutter nicht stillen, stehen industriell hergestellte Säuglingsnahrung zur Verfügung, die von Geburt an und – nach Einführung der Beikost – im gesamten ersten Lebensjahr geeignet sind.“