Alles über Früherkennungstests in der Schwangerschaft

Was kann der Bluttest auf Trisomien und was kann er nicht?

Dr.

Nicht immer fehlerfrei

Insgesamt sind die Bluttests eine wichtige Erweiterung für die Pränataldiagnostik. Wie der Ultraschall sind sie nicht invasiv und stellen deshalb kein Risiko für Mutter und Kind dar. Aber die Aussagekraft der Tests ist begrenzt: Trisomien und andere Chromosomenstörungen machen nur 15 Prozent aller möglichen Auffälligkeiten aus. Viele nicht chromosomal bedingte Erkrankungen können nur über Ultraschall entdeckt werden. "Ein genetisch gesundes Kind kann trotzdem eine schwere körperliche Erkrankung wie einen Herzfehler haben", sagtJochen Frenzel, Gynäkologe mit dem Schwerpunkt Pränataldiagnostik. Deshalb sollte der Bluttest immer zusammen mit einem zusätzlichen Feinultraschall um die zwölfte Schwangerschaftswoche herum gemacht werden. Leider wird dieser nicht wie der Bluttest von den Krankenkassen übernommen, was von vielen Mediziner:innen scharf kritisiert wird.

Der Bluttest hat für Trisomie 21, also das Downsyndrom, eine Erkennungsrate von rund 99 Prozent und ist damit genauer als bisherige Verfahren wie das Ersttrimester-Screening. Bei Trisomie 13 und 18 liegt die Zuverlässigkeit niedriger, nämlich bei 80 bis 99 Prozent. Und auch diese Zahlen müssen mit Vorsicht betrachtet werden, denn zur Erkennung von Trisomie 13 und 18 gibt es viel weniger Studien. Das liegt unter anderem daran, dass diese Störungen deutlich seltener vorkommen als Trisomie 21.

Der Bluttest ist außerdem nicht für jede Schwangere geeignet. Er ist dann sehr genau, wenn die Schwangere ein erhöhtes Risiko für Trisomien hat, wenn sie also zum Beispiel älter als 35 ist. Bei jüngeren Frauen ist die Wahrscheinlichkeit eines falsch-positiven Testergebnisses bis zu 50 Prozent hoch. In diesen Fällen zeigt der Test an, dass das Kind eine Trisomie hat, was aber eigentlich gar nicht stimmt – und die Schwangere macht sich umsonst Sorgen.

Kein Diagnoseverfahren

Ist das Testergebnis unauffällig, kann die Schwangere in den meisten Fällen davon ausgehen, dass ihr ungeborenes Kind keine Trisomie hat. Ein auffälliges Testergebnis dagegen sollte sie durch eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine Chorionzottenbiopsie, also eine Punktion der Plazenta, abklären lassen. So genau der Bluttest auch ist, er liefert keine hundertprozentig sichere Diagnose. Und die sollte zumindest dann, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch erwägt, in jedem Fall vorliegen.