Quarks Daily Spezial Folge 8 – Lebenserwartung – Warum Frauen so alt werden

Gene und Gendermedizin

Die Erbinformation ist in Form von Genen auf den Chromosomen gespeichert. Davon hat der Mensch in der Regel 46, genaugenommen 44 und zwei Geschlechtschromosomen. Jedes Chromosom gibt es zweimal. Denn es gibt immer eine Erbanlage der Mutter und eine des Vaters. Ein Unterschied zwischen den Geschlechtern, der den Frauen einen Vorteil verschafft und der nicht zu ändern ist: Frauen haben zwei X-Chromosomen. Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom. Das Y-Chromosom ist eigentlich ein verkümmertes X-Chromosom, ein Beinchen des X fehlt. Das heißt: Einige Gene gibt es bei Männern nur einmal, die es bei Frauen zweimal gibt. Frauen haben also quasi ein Ersatzchromosom, falls auf dem einen ein Gen defekt ist oder fehlt – Männer nicht.

Gene und Hormone sorgen auch dafür, dass Frauen ein aktiveres Immunsystem haben – nicht immer von Vorteil, aber oft schon. Weil Männer und Frauen unterschiedlich funktionieren, ist es wichtig, sie auch medizinisch unterschiedlich zu betrachten. Das wird leider noch viel zu wenig gemacht. Das Feld der Gendermedizin bringt diese Entwicklung allerdings voran.

Fazit

Selbst wenn sich das gesellschaftliche Verhalten von Männern und Frauen weiter angleichen wird, und Männer mehr auf ihre Gesundheit achten werden – am Ende werden Frauen im Durchschnitt immer etwas älter werden. Ihnen bleibt der biologische Vorteil.

DIE MACHER:INNEN

Julia Polke ist freie Journalistin und befasst sich vor allem mit Themen rund um Medizin & und Gesundheit.

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.