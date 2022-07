Das machen deine Hormone mit dir

Östrogenmangel und Kinderwunsch

Liegt ein Östrogenmangel vor, dann reifen nur selten Eizellen heran und die Gebärmutterschleimhaut wird nicht genügend auf die Einnistung des Embryos vorbereitet. Für die Frau ist es schwieriger, schwanger zu werden. Dabei spielt auch das Milchdrüsenhormon Prolaktin eine wichtige Rolle.

Ein anderer Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch ist die Krankheit Endometriose. Bei rund zehn bis fünfzehn Prozent der Frauen reagieren auch Zellen außerhalb der Gebärmutter auf Östrodiol. Es bilden sich Gewebeinseln, auch bekannt als Endometriose-Herde, die zu starken Schmerzen während der Monatsblutung oder beim Geschlechtsverkehr führen können.

Wie Östrogen die Knochen stabiler macht

Mit den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel wieder, es kommt zu Stimmungsschwankungen, Erschöpfung, Hitzewallungen, Scheidentrockenheit und Knochenschwund. Innerhalb der Menopause verringerte sich die Knochendicke am Oberschenkelhals durchschnittlich um 5,8 Prozent – und an der Lendenwirbelsäule um etwa sieben Prozent. Zudem kommt es vermehrt zu Hüft- und Wirbelbrüchen.

Ärzte und Ärztinnen können deshalb während der Wechseljahre eine Hormontherapie verschreiben, um unter anderem dem Knochenschwund entgegenzuwirken – allerdings in Abwägung mit den Nebenwirkungen einer solchen Behandlung. Östrogen hat einen direkten Effekt auf Zellen, die für den Umbau der Knochen verantwortlich sind.

Nicht nur Frauen brauchen Östrogen, damit ihr Skelett stabil bleibt, auch Männer brauchen das Hormon. So erhöhte sich bei Patienten mit Prostatakrebs die Knochendichte, nachdem sie mit Östradiol behandelt worden waren.

Schützt Östrogen vor Schmerz, Krankheiten und Covid-19?

Frauen stecken sich zwar häufiger mit dem Coronavirus an, dafür ist die Sterblichkeitsrate geringer. Das ändert sich bei Frauen, die bereits in den Wechseljahren waren. Forschende vermuten deshalb, dass Östrogen die Frauen schützt.

Eine Studie zur Hormontherapie zeigte, dass das Sterberisiko bei Frauen über 50 Jahre, die eine Östradiol-Hormontherapie erhielten, um mehr als 50 Prozent verringert war. Tests ergaben zudem, dass das Hormon die Bildung von Enzymen behindert, die dem Virus beim Eintritt in die Zellen helfen.

Generell beschleunigt Östrogen die Immunantwort des Körpers, indem es zum Beispiel die Entwicklung von Immunzellen anregt und die Entzündung abschwächt. Auch eine Erkältung trifft Männer also tatsächlich härter als Frauen.

Dafür sind Frauen schmerzempfindlicher – vor allem dann, wenn der Östrogen-Spiegel niedrig ist. Östrogen und Progesteron sorgen dafür, dass endogene Opioide wie Enkephaline und Endorphine ausgeschüttet werden. Sie hemmen den Schmerz. Gegen Ende der Schwangerschaft steigt deshalb auch der Östrogen- und Progesteron-Spiegel an – das macht den Geburtenschmerz erträglicher. In dieser Zeit leiden Frauen auch weniger an Migräne, aber nach der Geburt, wenn der Spiegel rasant abfällt, nehmen die Anfälle dafür zu.

Östradiol, Gehirn und Psyche: Sind die Wechseljahre der Kipppunkt für geistigen Verfall?

Ebenso wie das Östrogen schwankt die Stimmung bei Frauen im Laufe des Zyklus. Forschende vermuten deshalb, dass ein Mangel des Sexualhormons eine Rolle bei der Entstehung von Depressionen spielen kann. Fast doppelt so viele Frauen wie Männer leiden in Deutschland an dieser Krankheit. Doch trotz Tierversuchen und klinischer Studien ist die Frage, ob Östrogen antidepressive Eigenschaften besitzt und welche Mechanismen zu den Stimmungsschwankungen führen, bisher ungeklärt.

Auch bei den Wochenbettdepressionen nach der Schwangerschaft, bei denen Forschende lange die Hormonumstellung verantwortlich machten, vermuten sie inzwischen mehrere Faktoren, die für die Entstehung der Depression verantwortlich sind. Darunter auch psychische und soziale Faktoren wie erhöhter Stress oder Probleme in der Partnerschaft.

Östrogen und Schizophrenie

Östrogen schützt aber vor einer anderen psychischen Erkrankung – der Schizophrenie. Studien zeigten, dass junge Männer im Vergleich zu Frauen ein erhöhtes Risiko haben, an der Störung zu erkranken. Erst nach den Wechseljahren steigt der Anteil der erkrankten Frauen auf den der Männer.

Östrogen und Gedächtnis

Östrogen regelt den Stoffwechsel im weiblichen Gehirn und steuert den Transport und die Aufnahme von Glukose – sowie deren Abbau zur Energiegewinnung. So haben Forschende zum Beispiel herausgefunden, dass das Gedächtniszentrum bei Frauen immer dann an Volumen zunimmt, wenn der Östrogenspiegel hoch ist. Sinkt der Östrogenspiegel nun in den Wechseljahren, erleben viele Frauen kognitive Beeinträchtigungen. Sie sind verwirrt oder vergessen Termine.

Diese Gedächtnisprobleme sind normal. Der Körper muss erst andere Energiequellen anzapfen. Doch Forschende vermuten, dass die Menopause ein zeitliches Fenster ist, in dem das Gehirn anfälliger für Schäden ist – zum Beispiel für die Entwicklung einer späteren Demenz. Vor allem Frauen erkranken an Demenz und dieser Unterschied lässt sich nicht alleine damit erklären, dass sie länger leben.

Es gibt deshalb Ärzte und Ärztinnen, die eine Hormontherapie für Frauen zu Beginn der Wechseljahre für sinnvoll halten – allerdings ist noch nicht geklärt, ob die Therapie tatsächlich einen vorbeugenden Effekt auf Alzheimer hat. Die Studienergebnisse widersprechen sich teilweise. Das liegt auch daran, dass die Wirkung von Östrogen vom Alter, dem Zeitpunkt der Verabreichung, aber auch dem Stadium der Menopause abhängt.