Das bedeutet es, an Schizophrenie zu leiden

Stigmatisierung kann dazu führen, dass Betroffene erst spät Hilfe suchen

Mit der Diagnose Schizophrenie beginnt der soziale Abstieg. Freunde oder Freundinnen verlassen einen, man findet keine Arbeitsstelle mehr, keine Wohnung, Partner oder Partnerin trennen sich. 72 Prozent der Menschen mit Schizophrenie hatten das Gefühl, ihre Diagnose verheimlichen zu müssen.

In Deutschland steigt die Abneigung gegenüber Betroffenen damit, wie nah einem derjenige wäre. So hatten in einer Studie 65,9 Prozent der Befragten etwas dagegen, dass jemand mit Schizophrenie in die Familie einheiratet. 63,2 Prozent würden an Betroffene kein Zimmer vermieten und 33,3 Prozent wollten niemanden mit Schizophrenie zum Nachbarn haben.

Je älter und weniger gebildet die Personen dabei sind, desto stärker ist ihre Tendenz, Kontakt mit Betroffenen zu vermeiden. Sie nehmen diese auch öfter als unberechenbar, inkompetent und gefährlich war und glauben Menschen mit Schizophrenie hätten eine schlechte Prognose.

Stigmatisierung verschlimmert die Krankheit

Das Problem: Mit der Zeit verinnerlichen Betroffene die Fremdwahrnehmung. Sie beginnen sich selbst für inkompetent zu halten, verlieren ihr Selbstvertrauen und geben auf, nach einer Wohnung oder Arbeit zu suchen. Und je größer das verinnerlichte Stigma, desto höher die Selbstmordrate. Personen mit Schizophrenie begehen fast 13-mal häufiger Suizid als die Allgemeinbevölkerung. Auch hier spielen Alkohol- und Drogenabhängigkeit sowie Positivsymptome eine Rolle.

Was hilft? Eine wirksame Behandlung. Mehrere Studien zeigten, dass Personen, die sich einer Therapie unterzogen, ein geringeres Risiko hatten, Selbstmord zu begehen, wohingegen ein Therapieabbruch mit einem erhöhten Selbstmordrisiko verbunden war. Das Problem: Je größer das verinnerlichte Stigma, desto eher brechen Betroffene ihre Behandlung ab. Sie haben Angst vor Diskriminierung.

Die Berichterstattung trägt zur Stigmatisierung bei

Die meisten Medienberichte zu Schizophrenie konzentrieren sich auf Gewalt. Positive Berichte über die Möglichkeiten von Heilung und Rehabilitation sind selten. Das prägt auch die öffentliche Einstellung der Menschen gegenüber der Krankheit.

Im April 1990 griff eine Frau den Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine mit einem Messer an. Sie litt an paranoider Schizophrenie, war gefangen in ihrer Wahnwelt. Rund ein halbes Jahr später schoss ein Mann auf den damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble. Auch bei ihm diagnostizierten Ärzte paranoide Schizophrenie, stellten aber auch eine Drogenabhängigkeit fest.

Wochenlang dominierte die Berichterstattung deutsche Zeitungen. Zwei Forscher untersuchten in dieser Zeit, wie sich die Einstellung der Bevölkerung gegenüber Menschen mit Schizophrenie änderte – und stellten einen deutlichen Anstieg der gewünschten sozialen Distanz in der Allgemeinbevölkerung fest, die auch zwei Jahre später immer noch nicht vollständig auf ihr Ausgangsniveau zurückgesunken war.

Umfrage: Kontakt oft über Medien

Rund zehn Jahre später befragten Forschende in Deutschland Großstädter und Großstädterinnen, wann und in welcher Form sie etwas über Menschen mit Schizophrenie erfahren haben. 15 Prozent der Befragten gaben an, in den vergangenen sechs Monaten etwas über die Erkrankung durch die Medien mitbekommen zu haben. Davon erinnerten sich 22,2 Prozent an Beschreibungen schizophrener Menschen als gewalttätig, gefährlich oder als jemanden, der ein Verbrechen begangen hatte.

Die Forschenden befragten die Teilnehmer auch, ob sie glaubten, dass etwas getan werden müsse, damit Menschen mit seelischen Erkrankungen mehr in der Gesellschaft akzeptiert werden. 82 Prozent bejahten die Frage. Davon hielten 88,5 Prozent mehr positive Darstellungen und Berichte für wichtig. 80,3 Prozent fanden, es sollte mehr Möglichkeiten zur Begegnung mit psychisch Kranken geben.