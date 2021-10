Löst Cannabiskonsum eine Psychose aus?

Darum müssen wir drüber sprechen:

Der THC-Gehalt in Cannabisprodukten steigt

Cannabis ist nicht gleich Cannabis, es kommt auf die Zusammensetzung der Droge an. Für den Rausch beim Kiffen ist die psychoaktive Substanz THC verantwortlich. Der zweite Hauptwirkstoff ist Cannabidiol (CBD), dem eine entspannende bis angstlösende Wirkung nachgesagt wird und der die Wirkung von THC sogar abschwächen soll. Viele hochgezüchtete Cannabissorten für den Freizeitkonsum enthalten heute aber nur noch sehr wenig CBD.

Dagegen haben gezielte Züchtungen in einigen europäischen und amerikanischen Ländern zu einem enormen Anstieg der THC-Konzentration in Cannabispflanzen geführt: Von ehemals etwa drei Prozent bis heute auf 20-28 Prozent in Cannabisharz und 8-13 Prozent in Cannabiskraut, diese Zahlen gehen aus dem europäischen Drogenbericht 2021 hervor.

Diesen Trend bestätigt auch eine britische Studie, die den THC-Gehalt von polizeilich beschlagnahmtem Cannabis analysiert hat. Die Daten stammen aus 28 EU -Mitgliedsstaaten sowie aus Norwegen und der Türkei. Demnach sei der THC-Gehalt bei Haschisch noch höher als bei Marihuana. Die Forscher warnen, dass Nutzerinnen und Nutzer ihr Konsumverhalten nicht an das potentere Cannabis angepasst hätten. Stattdessen kiffen sie ähnliche Mengen wie zuvor, obwohl der THC-Gehalt gestiegen ist – und damit auch die Risiken.

Eine Studie auf der Basis von Daten aus elf europäischen Ländern und Brasilien zeigt: In Regionen, in denen es verbreitet ist, täglich Cannabis mit einem THC-Gehalt über zehn Prozent zu konsumieren, erkranken mehr Menschen an Psychosen. Die Forscher schätzen deshalb: Würde hochpotentes Cannabis vom Markt verschwinden, könnten 12 Prozent der Neuerkrankungen an Psychosen verhindert werden – in London sogar bis zu 30 Prozent und in Amsterdam 50 Prozent.