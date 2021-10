Quarks Science Cops: Wie gefährlich ist Cannabis?

„Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli.“ Diese Einschätzung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig, haben viele von euch bestimmt schon in dem ein oder anderen Satirebeitrag gehört.

Denn die Debatte rund um die Legalisierung von Cannabis nimmt aktuell wieder Fahrt auf. #Legalisierung trendet seit Tagen in den sozialen Netzwerken. Viele Menschen fordern da, dass kiffen keine Straftat mehr ist. Das ist nicht neu. Nur waren die Aktivist:innen ihrem Ziel vielleicht noch nie so nahe. Denn alle drei Partner:innen einer möglichen Ampel-Koalition – SPD, Grüne und FDP – zeigen sich tendenziell offen für die Legalisierung.

Polizeigewerkschaften gegen Legalisierung

Trotzdem: Cannabis bleibt ein umstrittenes Rauschmittel – auch wenn es in anderen Ländern schon länger legal ist. Vor allem Polizeigewerkschaften sind gegen ein Ende des Cannabis-Verbots. Sie warnen vor steigenden Unfallzahlen und einem Anstieg des Drogenkonsums bei Jugendlichen.

Würde eine Legalisierung Deutschland in einen Drogenstaat verwandeln? Kifft bald das halbe Land? Und vor allem: Ist Cannabis wirklich gefährlicher als Brokkoli? Die Science Cops haben die Argumente der Befürworter:innen und Gegner:innen geprüft.

Wie gesundheitsschädigend ist Cannabis?

Ein zentrales Argument der Gegner:innen: Cannabis ist gefährlich und kann psychischen Erkrankungen wie Psychosen und Depressionen auslösen. Aber nicht nur das: Cannabis stehe auch in Verdacht, Krebs zu verursachen. Das vornweg: Daniela Ludwig hat nicht völlig unrecht mit ihrer Aussage.

Trotzdem ist die Studienlage vor allem bei Krankheiten wie Krebs nicht ganz eindeutig. Was wir dazu wissen und ob es vielleicht sogar riskant ist, als Jugendlicher mit dem Kiffen anzufangen, haben die Science Cops überprüft.

Mehr Verkehrsunfälle durch Cannabis?

Bei Alkohol ist die Sache eindeutig: Zu viel davon beeinträchtig unsere Fahrsicherheit deutlich. Das Auto sollte man nach zu viel Alkohol definitiv stehen lassen. Aber passiert das auch, wenn man einen Joint raucht? Polizeigewerkschafter wie Rainer Wendt befürchten, dass eine Legalisierung zu noch mehr Straßenunfällen führt. Er warnt: „Wenn demnächst auch noch Bekiffte am Straßenverkehr teilnehmen, bekommen wir ein Problem.“

Die Science Cops schauen sich deswegen die aktuellen Unfallstatistiken an und stellen fest: In Deutschland werden Autounfälle durch Cannabiseinfluss gar nicht explizit erfasst. Warum bei dieser Frage aber ein Blick auf Erfahrungen aus dem Ausland lohnen, erklären wir im Podcast.

Quarks-Experiment: Mit Alkohol oder Cannabis hinterm Steuer – was ist gefährlicher (YouTube)

Ist Cannabis eine Einstiegsdroge?

Erst Cannabis und dann Heroin, Koks und andere harte Drogen. Diesen Weg gehen nach Ansicht mancher Politiker:innen viele Menschen, die mit dem Kiffen beginnen. Der Verdacht: Junge Menschen, die früh Cannabis konsumieren, greifen früher oder später zu noch härteren Drogen. Der Gedanke liegt erstmal nahe. Denn tatsächlich haben in Europa oder auch in den USA die meisten Opiatabhängigen mit Cannabis angefangen.

Aber ist diese These so zu halten? Und warum fangen Menschen an auch andere Opiate zu nehmen? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Die Science Cops gehen dem in der aktuellen Folge nach.