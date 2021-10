Quarks Science Cops: Rettet Atomkraft das Klima?

Bill Gates: Neue Atomkraftwerke für die ganze Welt

Bill Gates wurde als Gründer von Microsoft bekannt und reich. Heute investiert er sein Geld unter anderem in die Entwicklung neuer Atomkraftwerke. Das von ihm mitbegründete Unternehmen „TerraPower“ arbeitet an einer. Besonders im Fokus:und sogenannte

Sie sollen effizienter und sicherer sein als die Atomkraftwerke der aktuellen Generation. Außerdem sollen sie weniger Atommüll produzieren und sogar in der Lage sein, bestehenden Atommüll zu „recyceln“. Das Versprechen von Gates: Schon in wenigen Jahren sollen diese Reaktoren weltweit auf den Markt kommen und im Kampf gegen den Klimawandel zuverlässig CO2-freien Strom liefern.

Hunderte neue Atomkraftwerke innerhalb so kurzer Zeit: Ist das realistisch? Das ermitteln wir im Podcast.

Ist Atomstrom besser fürs Klima?

Auch in Deutschland ist Kernenergie bei einigen wieder im Gespräch. Einige Menschen aus Politik und Wissenschaft kritisieren den frühzeitigen deutschen Atomausstieg. Schon 2022 werden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen, während klimaschädliche Kohlekraftwerke noch über Jahre weiter CO2 in die Atmosphäre abgeben. Sollte man stattdessen also besser die Laufzeiten der AKWs verlängern und im Gegenzug Kohlekraftwerke abschalten?

Richtig ist: Bei der Stromproduktion durch Atomkraft entsteht nur sehr wenig CO2. Würde man die verbliebenen sechs deutschen AKWs nach 2022 weiter laufen lassen, könnte gleich eine ganze Reihe von Kohlekraftwerken vom Netz. Die eingesparte Menge CO2 wäre enorm.

War der deutsche Atomausstieg also ein schwerer Fehler? Das diskutieren die Science Cops in dieser Podcast-Folge.

Ist Atomkraft sicher?

Der größte Kritikpunkt an der Atomenergie ist das mit der komplexen Technik verbundene Sicherheitsrisiko. Die Reaktorunfälle von Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 haben entsetzliches Leid verursacht. Viele halten darum Atomenergie für eine unbeherrschbare Technologie, die keine Fehler verzeiht. Analysen wiederum zeigen, dass die Stromproduktion durch Kernkraft bisher erheblich weniger Schaden angerichtet hat, als etwa die tödlichen Folgen der Kohleverstromung (Unglücke im Bergbau, Luftverschmutzung etc. ).

Zudem sollen die neuen Kernreaktoren, an denen unter anderem Bill Gates arbeitet, noch viel sicherer sein als herkömmliche Atomkraftwerke.

Geht von den neuen Reaktoren wirklich keinerlei Sicherheitsrisiko aus? Und ist die Angst vor den Sicherheitsrisiken der Atomkraft übertrieben? Das erklären wir im Podcast.

Wohin mit dem Atommüll?

Ein weiteres zentrales Problem der Atomkraft ist die Entsorgung der hochradioaktiven Abfälle, die bei der Kernspaltung entstehen. Sie müssen bis zu einer Million Jahre sicher eingelagert werden. Bis heute gibt es allerdings ausschließlich in Finnland ein Endlager für die nuklearen Abfälle. Alle anderen Länder mit Atomkraftwerken haben noch keine geeigneten Standorte gefunden.

Als mögliche Lösung für das Atommüll-Problem wird darum seit einigen Jahren immer wieder die sogenannte „Transmutation“ genannt. In speziellen Anlagen oder auch in neuartigen Kernreaktoren sollen hochradioaktive Abfälle so behandelt werden, dass ihre Halbwertszeiten deutlich sinken. Man bräuchte dann weniger Endlager, die über viele hunderttausend Jahre gesichert werden müssen.

Ist es realistisch, dass wir das Atommüll-Problem durch Transmutation lösen? Auch das erklären die Science Cops im Podcast.