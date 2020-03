Atomkraftwerke für den Klimaschutz?

Aber:

Weniger CO2, dafür kurze Laufzeit und Atommüll

Die geringe Restlaufzeit der Atomkraftwerke bedeutet, dass die Gesamtenergieproduktion spätestens ab 2024 sinken würde. Eine Mangelversorgung würde sich vermutlich nicht einstellen. Bislang produzieren alle Kraftwerke in Deutschland zusammen rund zehn Prozent Überschuss, etwa 11 Prozent würde durch die Kernenergie wegfallen. Da mit Gaskraftwerken noch sehr viel potentielle Kapazität vorhanden ist, wäre die Energieversorgung abgesichert.

Bis zum geplanten Kohleausstieg im Jahr 2038, wenn es in Deutschland weder Kohle- noch Atomstrom mehr geben wird, wird man die Kernkraftwerke nicht mehr betreiben können. Im Ausland, etwa in den USA aber auch in der Schweiz, wird zwar diskutiert, die Laufzeit um bis zu 20 Jahre zu verlängern. In der Theorie ist das durchaus möglich.

Allerdings werden mit fortschreitendem Alter teure Nachbesserungen und Nachrüstungen nötig. Manch seltene Verschleiß- oder Abnutzungserscheinungen lassen sich im schlimmsten Fall überhaupt nicht reparieren. Am Ende ist es häufig eine Kostenfrage. Laut eines aktuellen MIT-Reports sind die Kosten für die Kernenergie ein fundamentales Problem. Erneuerbare Energie ist meist eine deutlich kostengünstigere Variante.

Auch Kernenergie verursacht CO2

Strom aus Atomkraftwerken ist laut Umweltbundesamt nicht CO2-neutral, wie es an vielen Stellen und besonders in den sozialen Medien oft beworben wird. Die Treibhausgase entstehen besonders vor und nach der Stromproduktion, etwa beim Uranabbau, beim Kraftwerksbau oder –rückbau sowie bis zur Endlagerung. Den gesamten Lebenszyklus der Braunkohle und –Kraftwerke zu berücksichtigen würde die dortigen Emissionen übrigens ebenfalls erhöhen.

Dem Bericht der weltweiten Klimakommission IPCC aus dem Jahr 2014 zu Folge emittieren die Kernkraftwerke zwischen 3,7 bis 110 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde, wahrscheinlich eher im Bereich von 12 Gramm. Für das Jahr 2019 ergäbe das schätzungsweise 731 000 Tonnen CO2 – es bliebe also noch immer eine Ersparnis von vermutlich mehr als 54 Millionen Tonnen pro Jahr.

Menge an Atommüll steigt, Endlager nicht in Sicht

Viel schwieriger wiegt vermutlich der zusätzliche Atommüll, der zum Schutz der Umwelt sicher gelagert sein muss. Jedes Jahr fallen in Deutschland derzeit schätzungsweise rund 150 Tonnen hochradioaktive, abgebrannte Brennelemente an.

Bis 2080 prognostiziert der Bundesgesellschaft für Endlagerung mehr als 10 500 Tonnen hochradioaktiven Abfall(ein Teil wurde nach Großbritannien und Frankreich entsorgt). Das entspricht rund 27 000 Kubikmetern. Hinzu kommen mehr als 300 000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle, vom einfachen Putzlappen bis hin zum Bauschutt der abgebauten Kernkraftwerke. Für diesen Teil des radioaktiven Abfalls ist mit dem stillgelegten Eisenerz-Bergwerk in Salzgitter das erste Endlager in Deutschland gefunden.

Im weltweiten Vergleich oder allein zu den USA sind die Zahlen niedrig. Die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, würde die Gesamtmenge um etwa ein Drittel erhöhen. Am Ende ist weniger die Menge entscheidend, sondern ob man ein passendes Endlager findet. In Europa hat lediglich Finnland bisher ein Endlager für hochradioaktive Abfälle gebaut. In Deutschland läuft die Suche.

Die Sicherheit der Lager wie Asse steht schon lange in der Kritik, wo die Atommüll-Fässer damals zum Teil unbedacht und unsicher abgekippt wurden. Das nun beschlossene Lager Konrad kann bisher die Hälfte des schwach- und mittelradioaktiven Abfalls einlagern. Für die andere Hälfte fehlt bisher eine endgültige Unterbringung und Einlagerung.

Per Gesetz muss die sichere Lagerung für hochradioaktive Abfälle für mehr als eine Million Jahre gewährleistet sein. Vermutlich ein Ding der Unmöglichkeit.

Der Atomausstieg ist beschlossen

Am Atomausstieg wird derzeit nicht gerüttelt. Die Atomkraftwerke werden die letzten sein undnun noch zwei Jahre mit sinkender Auslastung weiterlaufen.. An der Gesamtstromproduktion in Deutschland hat Kernenergie nur noch einen kleinen Anteil. Der angekündigte Abschied hat auch dazu geführt, dass es immer weniger Expertise im Bereich Atomphysik gibt. Von ehemals mehr als zehn Studiengängen sind in Deutschland nur zwei Masterstudiengänge übrig geblieben.

Auch anderswo sieht es ähnlich aus. Ein Blick auf das Nachbarland Frankreich, das seinen Strom zu viel größeren Anteilen aus Kernkraft bezieht, zeigt wie der Strom aus Brennelementen an Bedeutung verliert. Die Auslastung der Kernkraftwerke in Frankreich sinkt seit Jahren. Im Sommer erwärmen sich beispielsweise die Flüsse immer häufiger so stark, dass das Wasser nicht mehr wie geplant als Kühlwasser taugt.

Die Konzepte von so genannten „schnellen“ Reaktoren, den aktuellsten und trotzdem mehr als 50 Jahre alten Typen von Kernkraftwerken, die quasi Atommüll zu Energie umwandeln sollen, haben sich nie wirklich durchgesetzt.

Trotz einiger Vorteile bestehen auch hier bestimmte Risiken und Nachteile, oftmals haben schlicht die Kosten einen Strich durch die Rechnung gemacht. In Deutschland bekam ein solcher Reaktor in Nordrhein-Westfalen niemals die Betriebserlaubnis. Überhaupt haben Neubauten von Reaktoren bislang die ursprünglich geplanten Kosten nicht eingehalten.