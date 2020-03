Klimaschutz: So kannst du selbst CO2 sparen

Wie spare ich CO2 in Wohnung oder Haus?

21 Prozent der CO2-Emissionen pro Kopf entfallen in Deutschland auf Heizung und Strom – damit blasen unsere Häuser und Wohnungen mindestens so viele Treibhausgase in die Luft wie der gesamte Verkehrsbereich.

Generell gilt: Je kleiner das Haus oder die Wohnung, desto weniger CO2 fällt an. Denn jeder zusätzliche Quadratmeter muss in der Regel auch mit beheizt werden. Aber auch ohne Umzug in eine kleinere Wohnung gibt es etliche Maßnahmen, mit denen die eigene Klima-Bilanz beim Wohnen besser wird.

Die Wahl des Stromanbieters ist ein wichtiger Faktor

Ein wichtiger Hebel ist dabei der Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter. Besonders empfehlenswert sind solche, die Gütesiegel wie das „OK-Power-Label“ oder das „Grüner Strom Label“ tragen. Die so zertifizierten Stromanbieter müssen etwa den Ausbau von Windkraft- oder Solaranlagen fördern und dürfen nicht an Atom- oder Kohlekraftwerken beteiligt sein.

Ein Zwei-Personen-Haushalt in einer 70-Quadratmeter-Wohnung kann durch den Wechsel zu Ökostrom pro Jahr rund eine Tonne CO2 Sparen (Quelle: Berechnungen des gemeinnützigen Unternehmens co2online). Noch größeres Sparpotenzial birgt der Wechsel zu Bio-Gas, das allerdings deutlich teurer ist als Erdgas.

Thermostate können helfen, CO2 einzusparen

Natürlich lassen sich auch dort Emissionen sparen, wo wir die Energie verbrauchen. Wenn unser Beispiel-Haushalt seine Raumtemperatur in der ganzen Wohnung um ein Grad senkt, dann spart er 160 Kilo CO2 im Jahr. Helfen können dabei Thermostate, die man nicht per Hand hoch und runter regeln muss, sondern die dies automatisch erledigen. Solche Thermostate kann man programmieren, auf bestimmte Temperaturen zu bestimmten Zeiten. Stoßlüften statt Auf-Kipp-Lüften führt in unserer Beispiel-Wohnung noch einmal zu 340 Kilo weniger an Treibhausgasen, jedes Jahr.

Wer nicht nur in einer Wohnung wohnt, sondern sie auch besitzt, kann noch einiges mehr fürs seinen CO2-Fußabdruck tun: Eine neue Heizungsanlage installieren, die Heizungsrohre, die Fassade oder das Dach dämmen, neue Fenster einbauen und einiges mehr. Jede dieser Maßnahmen kann bei einem Einfamilienhaus mehrere Hundert Kilo an Treibhausgasen einsparen. Was sich beim eigenen Haus genau rechnet, kann man mit einer professionellen Energieberatung klären.