Kleidung: So macht sie unsere Umwelt kaputt

Ist Baumwolle besser als Kunstfaser?

Leider ist Kleidung aus Baumwolle nicht unbedingt besser. Der konventionelle Baumwollanbau ist aus anderen Gründen sehr belastend für die Umwelt. Ein großer Minuspunkt ist der

“Der Bedarf an Wasser für ein T-Shirt schwankt zwischen 2000 Liter bei Tröpfchenbewässerung und 20.000 Liter bei Flutungsbewässerung, da dort sehr viel Wasser ungenutzt versickert oder verdunstet”, sagt Monika Messmer. Die Agrarwissenschaftlerin beschäftigt sich mit Anbaumethoden und Züchtung von Bio-Baumwolle am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in der Schweiz.

Die hohe Wassernutzung ist besonders problematisch, da Baumwolle vor allem in Regionen in Indien und China angebaut wird, die sowieso schon an Wasserknappheit leiden.

Für Kleidung aus Baumwolle muss gespritzt werden

Hinzu kommt der enorme Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Denn die Baumwollpflanze ist, vor allem wenn sie in Monokulturen wächst, besonders anfällig für Schädlinge. Man entwickelte zwar bereits gentechnisch veränderte Baumwollpflanzen, die Schädlinge wie die Baumwollkapselraupe selbst abwehren können. Allerdings nur mit zeitlich begrenztem Erfolg: Auf Plantagen in Indien bildeten die Tierchen bereits Resistenzen. Die Folge: Jetzt müssen dort sogar noch stärkere Insektizide gespritzt werden als zuvor.

Baumwolle: 30 Mal Gift pro Jahr

Um Unkraut zu bekämpfen, behelfen sich viele Plantagenbesitzer ebenfalls mit gentechnisch veränderter Baumwolle, die gegen das Breitbandherbizid Roundup resistent ist. Das Herbizid wird in den USA mittels Traktor oder Flugzeug weitflächig auf die Felder gesprüht und ersetzt die mechanische Unkrautbehandlung. Um im Rekord zu produzieren, werden die Pflanzen in nur einer Saison so bis zu 30 Mal mit Giften behandelt.

Keine Pestizide bei Bio-Baumwolle

Eine Alternative: Bio-Baumwolle. Gentechnisch-veränderte Sorten und synthetische Pestizide sind hier verboten. “Statt Herbizide zu spritzen, wird das Unkraut mechanisch bekämpft, also mit der Hand oder maschinell gehackt”, sagt Monika Messmer.

Um Insektizide zu vermeiden, würden pflanzliche Auszüge aus Neembaumblätter oder Knoblauch eingesetzt und am Rand der Baumwollfelder Pflanzen wie Okra angebaut. Diese ziehen die Motten des Baumwollkapselwurms an und lenken so von der Baumwolle ab. Zudem gebe es traditionelle indische Baumwollarten, die eine höhere Resistenz gegenüber Schädlingen besitzen.

Bio-Baumwolle: Geringerer Wasserverbrauch

Und auch der Wasserverbrauch sinkt: “Die meisten Bio-Baumwollfelder werden von Kleinbauern bewirtschaftet und oft nur vom Monsunregen gespeist ohne zusätzliche Bewässerung”, sagt Monika Messner. Wie viel Wasser insgesamt wirklich eingespart wird, sei jedoch noch unklar. Wissenschaftlich fundierte Daten müssten erst noch erhoben werden, so Messner.

Bei dieser Rechnung spielt auch ein Nachteil der Biobaumwolle eine Rolle: „Um den gleichen Ertrag zu erzielen, verbraucht ökologische Landwirtschaft etwa 20 Prozent mehr Land im Vergleich zu konventionellem Baumwollanbau“, sagt Messmer.