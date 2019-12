Darum ist uns Kinderarbeit beim Kleiderkauf egal

Darum geht’s:

Billigpreise in der Textilindustrie fördern Kinderarbeit

Die Fashion-Welt boomt. Früher gab es mal eine Sommer- und eine Winter-Kollektion. Jetzt kommt jeden Monat eine neue Mode-Kollektion heraus:, von etwa 50 Milliarden Kleidungsstücken auf mehr als 100 Milliarden.

Allein jeder Deutsche kauft pro Jahr 60 Kleidungsstücke, offenbar teils wahllos: Jedes fünfte Kleidungsstück in unserem Schrank tragen wir nahezu nie, wie eine Umfrage im Auftrag von Greenpeace zeigt. Das Kuriose daran: Obwohl wir immer mehr kaufen, geben wir insgesamt kaum mehr für Bekleidung aus: Von 2000 bis 2018 sind die Ausgaben der Deutschen für Klamotten um nur etwa 0,1 Prozent gestiegen.

Fast alles importiert

Die Textilindustrie produziert in Massen und extrem günstig, und zwar im Ausland: 90 Prozent der in Deutschland gekauften Bekleidung sind importiert, mehr als 50 Prozent kommt aus China, der Türkei, Bangladesch oder Indien. Ein T-Shirt legt also womöglich 20.000 Kilometer zurück, bis es bei uns auf dem Ladentisch liegt – mitunter zu Spottpreisen von vier Euro das Stück. “Dass bei solchen Preisen bei der Vielzahl der Verarbeitungsschritte für die Baumwollbauern oder die Näherinnen kaum etwas übrig bleibt, kann sich jeder selbst ausrechnen”, schreibt das Umweltbundesamt in seinem Bericht “Preis der Schönheit”.

Für viele Familien, die in die primären Produktionsketten der Textilindustrie eingebunden sind, reicht der Lebensunterhalt nicht aus. Die Folge: Auch die Kinder müssen arbeiten. In Asien, Hauptexporteur für Textilien, arbeiten sieben Prozent aller Kinder und damit insgesamt 62 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO handelt sich hier um Tätigkeiten, welche die körperliche oder seelische Entwicklung der Kinder schädigen und sie ihrer Grundrechte berauben.

Die Kinderarbeit hinterlässt Spuren

“Kinder, die auf Baumwollplantagen arbeiten, erkennt man leicht an ihren hellen oder rötlichen Strähnen im Haar”, sagt Barbara Küppers von der Hilfsorganisation für Kinder, Terre des Hommes. Die Haarverfärbungen, aber auch Flecken auf der Haut, kämen von den Pestiziden, die beim Anbau von Baumwolle eingesetzt werden, erklärt sie.

Junge Mädchen in Textilspinnereien in Indien wiederum würden Schnittwunden an den Händen aufweisen, teilweise fehlten ihnen sogar Finger. Aber auch Haltungsschäden und Atemwegserkrankungen sind bei den Kinderarbeitern in der Textilindustrie zu beobachten.

Dabei fangen viele dieser Kinder bereits vor dem zwölften Lebensjahr an zu arbeiten. Häufig ist Schulabbruch die Folge, wie eine Untersuchung im Auftrag der gemeinnützigen Organisation Safe the Children zeigt: In Bangladesch brechen 17 Prozent der arbeitenden Kinder unter 15 Jahren die Schule ab, in Myanmar sind es 20 Prozent. Ein Drittel aller Kinderarbeiter geht erst gar nicht zur Schule. Ihre Zukunft ist damit ungewiss.

Kinderarbeit geht aktuell zurück

Die gute Nachricht ist: Innerhalb der Jahre 2000 bis 2016 ist die Zahl der Kinderarbeiter weltweit stark gesunken: Von 246 Millionen auf 152 Millionen, wie die Internationale Arbeitsorganisation ILO berichtet. “In der Textilindustrie sind keine oder kaum noch Kinder in großen Näherei-Fabriken zu finden”, berichtet Barbara Küppers. Das sei schon ein großer Erfolg, auch wenn Kinder immer noch in Spinnereien und vor allem im Baumwollanbau anzufinden seien.

Der Auslöser für den Rückgang der Kinderarbeit sei allerdings nicht nur ein Wandel in der Exportindustrie, sagt Küppers. In Ländern wie Indien und Thailand sei die Kinderarbeit vor allem drastisch zurückgegangen, weil dort die Schulpflicht eingeführt und das Bildungswesen verbessert wurde.

Nachhaltigkeitsziele werden verfehlt

Allerdings ist der Rückgang der Kinderarbeit in den letzten Jahren langsamer geworden – und wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verfehlen: Bis zum Jahr 2025 soll demnach Kinderarbeit eigentlich weltweit überwunden sein. “Hinzu kommt, dass Kinderarbeit, besonders die schlimmsten Formen wie Sklaverei, auch oft im Verborgenen stattfindet”, betont Barbara Küpper. Die Dunkelziffer sei hier nicht zu unterschätzen.