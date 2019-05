Aber:

Die Berechnung der Ergebnisse sollte man kritisch sehen

2

2

Kinder- und Kindes-Kinder werden mitberücksichtigt

Sieht man sich die genaue Berechnung des CO-Fußabdrucks der Nachkommen an, wird klar, warum die Zahl so hoch ist. Dafür stützen sich die Forscher auf eine Studie von Paul Murtaugh und Michael Schlax aus dem Jahr 2009, die Daten aus den elf bevölkerungsreichsten Ländern der Erde zusammengetragen haben. Um die individuellen Emissionen zu berechnen, haben die Wissenschaftler die durchschnittlichen CO-Emissionen der drei beteiligten Industrieländer (USA, Japan, Russland) durch die durchschnittliche Lebenserwartung der US-Amerikaner geteilt.

Dabei gehen sie davon aus, dass ein in die Welt gesetztes Kind auch den CO 2 -Fußabdruck der folgenden Generationen beeinflusst. Es werden also Kinder- und Kindes-Kinder über mehrere Generationen in der Zukunft berücksichtigt; vergleichbar mit Zinsen und Zinses-Zinsen. So ergeben sich besonders hohe Werte. Die Wissenschaftler bestimmen also nicht den CO 2 -Fußabdruck, den ein einzelner Mensch zu seinen Lebzeiten hinterlässt. Sondern ihre Zahlen beinhalten auch die CO 2 -Emissionen künftiger Generationen, bis ins Jahr 2400.

Der Vergleich hinkt

Wynes und Nichols haben nun genau diese Zahlen ihrer aufsehenerregenden Studie zugrunde gelegt. Dann haben sie untersucht, welche anderen Möglichkeiten es gibt, um den CO 2 -Ausstoß zu minimieren – beispielsweise den Verzicht auf ein Auto, auf Flugreisen und die Umstellung auf fleischfreie Ernährung. In dem Fall legten sie jedoch nur die Werte für die Emissionen zugrunde, die in einem Jahr entstehen und nicht über Generationen hinweg.

Die Berechnung des CO 2 -Fußabdrucks mit Blick auf folgende Generationen ist damit nicht an sich falsch. Nur mit den Ergebnissen der anderen Berechnungen lässt sie sich eigentlich nicht vergleichen. Die Absurdität wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass ein neugeborenes Kind eine Emission von 58,6 Tonnen CO 2 pro Jahr bedeutet. Das Ergebnis für einen Durchschnitts-US-Amerikaner liegt jedoch bei rund 16 Tonnen im Jahr. Das Kind würde demnach für über 300 Prozent mehr CO 2 -Verschmutzung jährlich verantwortlich sein, als ein Durchschnittsbürger. Das ergibt schlicht keinen Sinn.

Einige Annahmen stimmen nicht mit der Realität überein

Darüber hinaus gehen die Wissenschaftler in ihren Berechnungen davon aus, dass der CO 2 -Fußabdruck von Anfang bis Ende eines Lebens gleichbleibend hoch ist. Das stimme aber nicht mit der Realität überein, heißt es beim Umweltbundesamt. Denn zu Beginn des Lebens beispielsweise sei der CO 2 -Fußabdrucks eher gering, weil in den ersten Lebensjahren Aspekte wie Heizkosten, Mobilität und Konsum kaum ins Gewicht fielen, erklärt UBA-Experte Michael Bilharz.

Jüngere Generationen denken um

Die Möglichkeit, dass künftige Generationen ihren Konsum ändern und klimafreundlicher leben könnten, berücksichtigt die Studie von Wynes und Nichols ebenfalls nicht. Dabei zeigen unter anderem Protestgruppen wie Fridays for Future durchaus, dass in jüngeren Generationen ein Umdenken stattfindet. Das Umweltbundesamt kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass es grundsätzlich möglich wäre, Deutschland bis 2050 klimaneutral zu machen.