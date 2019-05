Grün reisen – ist das möglich?

Welche Emissionswerte spielen eine Rolle?

Das Umweltbundesamt (UBA) ist die wichtigste Instanz, wenn es um schädliche Umwelteinflüsse und Schadstoffe in Luft und Wasser geht. Die Daten und Berechnungen des UBA zu den Emissionen, die Personen- und Güterverkehr in Deutschland verursachen, gelten hier als Maßstab. Mit diesen Zahlen arbeiten alle anderen Organisationen, die Aussagen zur Umweltbilanz des Verkehrs treffen wollen.

Das UBA berücksichtigt in seinen Modellen Treibhausgase, Kohlenmonoxid, flüchtige Kohlenwasserstoffe (ohne Methan), Stickstoffoxide und Feinstaub.

Treibhausgase

Zu den Treibhausgasen zählen Kohlendioxid, Methan und Lachgas. Die Gase können über hundert Jahre in der Atmosphäre verweilen. Dort absorbieren sie Wärmestrahlung von der Erdoberfläche, die normalerweise in den Weltraum abgegeben würde. Die Gasschicht strahlt die Wärme jedoch wieder Richtung Erde zurück und sorgt so für eine Erwärmung der unteren Atmosphäre – der sogenannte Treibhauseffekt. Treibhausgase entstehen vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger (z.B. Kohle oder Erdgas) für Strom- und Wärmeerzeugung oder im Verkehr, durch Massentierhaltung, in Klärwerken und Mülldeponien oder bei chemischen Prozessen in der Industrie.

Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid bildet sich bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen. Hauptquelle ist der Verkehr mit Kraftfahrzeugen. Kohlenmonoxid gilt als Luftschadstoff und ist ein starkes Atemgift: Es beeinträchtigt die Sauerstoffaufnahme im Körper.

Flüchtige Kohlenwasserstoffe

Flüchtige Kohlenwasserstoffe sind gas- und dampfförmige Stoffe organischen Ursprungs in der Luft. Sie stammen etwa aus Abgasen, Farben, Lacken oder Reinigungsmitteln. Gemeinsam mit Kohlenmonoxid und Stickstoffoxiden führen sie zur Bildung von bodennahem Ozon, besser bekannt als Smog.

Stickstoffoxide

Stickstoffoxide entstehen hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen, vor allem im Verkehr. Sie schädigen Pflanzen, tragen zur Versauerung von Böden bei und stellen ein Gesundheitsrisiko für Asthmatiker dar.

Feinstaub

Als Feinstaub gelten winzige flüssige und feste Partikel, die in der Luft schweben. Je nach Größe können sie durch die Atmung in die Bronchien oder auch in das Lungengewebe und den Blutkreislauf gelangen. Die Folgen reichen von Schleimhautreizungen bis hin zu Herzproblemen. In Großstädten ist der Straßenverkehr die größte Feinstaubquelle. Ansonsten entsteht er auch in Kraft- und Fernheizwerken oder durch Öfen und Heizungen in Wohnhäusern.