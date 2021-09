Quarks Science Cops Folge 19: Der Fall 9/11

20 Jahre sind mittlerweile vergangenen und sie beschäftigen uns bis heute: Die Terroranschläge des 11. Septembers. An diesem Tag rasten zwei Passagierflugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center (WTC) in New York. Eine weitere Maschine stürzte in das Pentagon in Washington. Ein vierter Jet zerschellte am Boden. Vermutlich war er auch unterwegs nach Washington.

Die Anschläge erschütterten die Welt. Drahtzieher war das Terrornetzwerk Al Kaida um Osama Bin Laden. Es hatte 19 Attentäter in die USA eingeschleust. Sie nahmen Flugunterricht und brachten die Flieger dann am 11. September mit Teppichmessern bewaffnet in ihre Gewalt. Nur: Bis heute glauben viele Menschen nicht an die offizielle Version der Ereignisse. Sie selbst nennen sich Truther – also in etwa die die Wahrheitssuchenden. Für die Truther ist die Sache klar: Die US-Regierung und Geheimdienste selbst stecken hinter den Anschlägen. Ein Inside Job! Der Einsturz des World Trade Centers? Nur möglich durch eine gezielte Sprengung! Die Beweislast? Erdrückend. Was ist dran an dieser ultimativen Verschwörung? Die Science Cops haben die Argumente der Truther wissenschaftlich überprüft.

Konnten die Stahlträger im World Trade Center wirklich so schnell schmelzen?

Ein wichtiger Punkt für die Truther ist der Fakt, dass die Twin Towers Stahlwolkenkratzer waren. Und ein Stahlwolkenkratzer kann durch ein Feuer gar nicht beschädigt werden. Ihr Argument: Baustahl fängt bei etwa 1510 Grad Celsius an zu schmelzen. Kerosin brennt allerdings nur mit einer Temperatur von etwa 800 Grad Celsius. Das bedeutet, dass dieser Kerosinbrand den Stahlträgern doch gar nichts hätte anhaben können. Die Gebäude konnten also nur durch eine gezielte Sprengung zum Einsturz gebracht werden.

Das Problem: Auch wenn dieser Schluss nahliegend ist, ist er doch viel zu kurz gedacht. Warum die Temperaturen in den Türmen durch die Feuer noch höher waren und wieso die Stahlträger gar nicht schmelzen mussten, um die Gebäude zum Einsturz zu bringen, erklären wir im Podcast.

Sind die Türme viel zu schnell gefallen?

Laut Berichten sollen die Türme innerhalb von 10 Sekunden komplett eingestürzt sein. Das würde bedeuten, dass die Spitze der Türme oberhalb der Bruchstelle quasi im freien Fall zu Boden gefallen sein müsste. Und das erweckt Misstrauen – zumindest bei den Truthern.

Die Science Cops schauen sich das genauer an: Sind die Türme wirklich so schnell eingestürzt, wie die Truther behaupten? Warum hier die seismischen Aufzeichnungen von den Einstürzen weiterhelfen, lösen wir im Podcast auf.

Gasausstöße an den Seiten des World Trade Centers: Anzeichen für eine Explosion?

Die Videoaufnahmen von den Einstürzen des World Trade Centers sind berühmt und vermutlich haben die allermeisten sie schon einmal gesehen. Wer genau hinschaut kann erkennen, wie in den Momenten der Einstürze seitlich Staubwolken aus den Gebäuden geschleudert werden. Und wer auch schon einmal eine geplante Sprengung gesehen hat, dem kamen diese Staubwolken vielleicht bekannt vor.

Denn dabei werden Löcher in die Tragekonstruktionen gebohrt, wo der Sprengstoff reinkommt. Wird der Spregstoff gezündet, dann wird entlang des Bohrlochs und in diesem Bereich Staub und Schutt ausgeschleudert. Die Truther sagen: Genauso sah das beim World Trade Center aus.

So plausibel das auch klingen mag: Es gibt eine physikalische Erklärung für diese Staubwolken. Welche das ist, erklären wir in der aktuellen Folge.