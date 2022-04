So erkennst du deine fruchtbaren Tage

Wie funktioniert die natürliche Familienplanung (NFP)?

Heiß, heiß, Baby: die Basaltemperatur

Die Kalendermethode kann dabei helfen, wenn man grob abschätzen möchte, wann man fruchtbar ist oder eben auch nicht. Es geht aber auch individueller und genauer: Während des Zyklus sorgen schwankende Hormone dafür, dass der Körper einige Veränderungen durchlebt. Und auch wenn man kein Analyselabor zu Hause hat, um seinen Hormonspiegel zu testen, kann man die Phasen und eben auch die fruchtbaren Tage mit ein bisschen Aufwand und Aufmerksamkeit für den eigenen Körper wahrnehmen. Diese Methode nennt sich

Ein Merkmal, das einem dabei weiterhilft, ist die Basaltemperatur. Ganz genau genommen ist das die niedrigste Körpertemperatur, die man über 24 Stunden hinweg erreicht. Da das aber meistens nachts im Schlaf der Fall ist, benutzt man in der Regel die Körpertemperatur direkt nach dem Aufwachen. Sie ist ziemlich gleichmäßig, direkt nach dem Eisprung steigt sie aber um etwa ein halbes Grad Celsius an und bleibt bis zur nächsten Menstruation erhöht. Danach sinkt sie wieder. Bleibt die Temperatur über 18 Tage hinweg hoch, ist das ein deutliches Anzeichen dafür, dass man schwanger sein könnte.

Um seine Basaltemperatur festzustellen, misst man am besten direkt nach dem Aufwachen, aber auf jeden Fall vor dem Aufstehen seine Körpertemperatur. Die Tageszeit ist nicht ganz so entscheidend, wichtig ist, dass man vorher mindestens eine Stunde lang geschlafen oder geruht hat. Es ist dabei egal, ob man im Mund, in der Vagina oder im After misst. Man sollte die Messstelle nur innerhalb eines Zyklus nicht wechseln, denn die Messwerte unterscheiden sich je nach Messort. Geeignet sind digitale oder mechanische Thermometer mit mindestens zwei Nachkommastellen. Infrarotthermometer eignen sich nicht.

Es gibt auch Messgeräte, die man wie einen Tampon einführen kann und die die ganze Nacht über die Temperatur aufzeichnen. Das spart den Aufwand, selber die Temperatur zu messen, und ist sehr genau. Allerdings sind diese Tools nicht ganz billig und müssen dauerhaft getragen werden. Oft gibt es Apps dazu, die die Daten direkt auswerten.

Wenn man sich nur auf die Temperaturmethode verlässt, wenn man schwanger werden will, hat man allerdings ein Problem: Wenn die Temperatur ansteigt, ist der Eisprung schon fast vorüber. Und dann wird die Zeit knapp, um ein Kind zu zeugen, denn das Zeitfenster für eine Befruchtung ist nach dem Eisprung nicht groß.

Schleimig und nützlich: der Zervixschleim

Ein weiteres Merkmal für die Fruchtbarkeit ist der sogenannte Zervixschleim, das Sekret aus dem Gebärmutterhals. Er verändert sich stark innerhalb des Zyklus: Direkt nach der Menstruation ist er nicht oder kaum fühlbar, die Vagina fühlt sich relativ trocken an. Mit fortschreitendem Zyklus ist der Schleim zunächst gelblich oder weißlich und klebrig. In diesem Stadium sind die Mucine – die strukturgebenden Bestandteile des Schleims – in dichten Filamenten angeordnet und bilden so eine natürliche Barriere für Spermien.

Je näher der Eisprung kommt, desto durchsichtiger wird der Schleim – bei den meisten Frauen sieht er dann wie rohes Eiweiß aus. Man kann mit ihm Fäden bis zu einer Fingerlänge ziehen: Das nennt sich spinnbare Konsistenz. Sie entsteht, wenn die Mucinfilamente durchlässiger werden. Diese Form des Schleims hat viele nützliche Eigenschaften: Durch die luftigere Struktur können sich Spermien gut Richtung Gebärmutter bewegen, das Sekret filtert aber auch ungesunde Spermien aus. Gleichzeitig ernährt es die Spermien, damit sie länger überleben und auf eine Eizelle warten können. Außerdem schützt der Schleim in dieser Form besser gegen Infektionen: Bakterien und Hefen können sich schlecht anlagern, und im Schleim werden sogar Antibiotika produziert.

Nach dem Eisprung nimmt der Zervixschleim wieder ab und wird wieder klebriger und undurchsichtiger. Er verschließt den Gebärmutterhals, um die Gebärmutter zu schützen.

Um den Zervixschleim zu untersuchen, entnimmt man etwas von dem Sekret vom Scheideneingang oder von etwas weiter innen in Richtung Muttermund mit den Fingern. Wenn man sich für eine Variante – weiter außen oder weiter innen – entscheidet, sollte man wie bei der Temperaturmessung aber während des ganzen Zyklus dabei bleiben, damit die Beobachtungen vergleichbar sind. Der beste Zeitpunkt für die Untersuchung ist direkt vor dem Toilettengang, bevor man versehentlich etwas weggewischt hat. Am besten untersucht man das Sekret mehrmals am Tag, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn man die Finger mit dem Sekret in einer Pinzettenbewegung auseinanderbewegt, kann man sehen, ob der Schleim spinnbar ist, also Fäden zieht. Die Farbe ist ein weiterer Beobachtungspunkt: Ist das Sekret eher gelblich, weißlich oder durchsichtig?

Neben dem Sehen und Anfassen ist das eigene Empfinden auch ein wichtiger Faktor: Fühlt sich die Vagina trocken oder sogar rau an, feucht oder nass? Beides, Empfinden und Sehen/Fühlen, hilft dann dabei, herauszufinden, welche Qualität der Zervixschleim gerade hat.

Verwirrt? Keine Sorge, das ist normal. Im Schnitt brauchen Frauen etwa drei Zyklen, um sich wirklich sicher mit der Methode der Schleim-Beobachtung zu fühlen. Dann zeigt der Zervixschleim aber ziemlich sicher die fruchtbaren Tage an und das sogar mit Vorlauf: Das Sekret verändert sich schon Tage vor dem Eisprung deutlich, dadurch hat man genug Zeit um aktiv zu werden – oder eben nicht.

Wer NFP anwenden will und es ganz genau wissen will, findet im Internet jede Menge gute und detaillierte Anleitungen, etwa hier.

Tür auf, Tür zu: der Muttermund

Auch der Muttermund – das äußere Ende des Gebärmutterhalses – verändert sich während des Zyklus. Am Ende der Menstruation ist er eher hart und verschlossen und ragt relativ weit in die Vagina hinein. Je näher der Eisprung rückt, desto weicher und offener wird der Muttermund und zieht sich gleichzeitig in Richtung Gebärmutter zurück. Ist er maximal geöffnet, passt etwa ein kleiner Finger hinein. Nach dem Eisprung verschließt er sich wieder. Das soll die potenziell befruchtete Eizelle schützen und ihr helfen, sich in der Gebärmutter einzunisten. Achtung: Nach einer Schwangerschaft kann sich der Muttermund dauerhaft anders anfühlen als vorher.

Um den Muttermund zu untersuchen, stellt man am besten ein Bein hoch oder geht in die Hocke. Dann kann man einen oder zwei Finger an der vorderen Scheidenwand entlang einführen und den Muttermund ertasten. Wer das noch nicht gemacht habt, braucht etwas Übung, dann ist der Muttermund aber in der Regel gut fühlbar.