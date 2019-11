Darum kommt die Pubertät immer früher

Was ist mit Umweltgiften?

In letzter Zeit wird immer wieder diskutiert, dass Umweltgifte das Hormonsystem beeinflussen und so die Reifung verändern. Endokrinologen zufolge gibt es eine ganze Reihe chemischer Stoffe, die sich auf das Hormonsystem auswirken, so etwa Phthalate, PAHs oder Bisphenol A. Das sind Stoffe, die sich oft alsin Plastikprodukten finden. Sie werden in kleinen Mengen kontinuierlich freigesetzt und könnten so den Östrogenhaushalt beeinflussen.

Diese These ist bei weitem am umstrittensten, denn die Studienergebnisse widersprechen sich. Meist wird nach Pubertätszeichen geschaut und im Blut oder Urin nach Spuren der Chemikalien geschaut. Mit unterschiedlichen Ergebnissen: Mal hängen Blutwerte und Pubertät überhaupt nicht zusammen; mal zeigen Kinder, die eher in die Pubertät kommen, erhöhte Werte für die Umweltgifte in Blut oder Urin.

Das Problem: Die Datenlage ist schlecht. So werden etwa andere Faktoren für eine frühere Pubertät, wie etwa das Körpergewicht, nicht berücksichtigt oder die Teilnehmerzahlen sind sehr klein. Heißt konkret: Man kann weder beweisen noch widerlegen, ob diese Stoffe einen nennenswerten Effekt haben.