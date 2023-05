Das weiß die Wissenschaft über Liebe

Ist der Mensch von Natur aus monogam?

Monogamie ist in der Natur ein seltenes Phänomen. Manche Organismen machen sich gar nichts aus Fortpflanzung und Liebe. Sie vermehren sich ungeschlechtlich, produzieren lieber Klone oder halten es schlicht: Sie teilen ihre Zelle einfach.

Weniger als zehn Prozent der mehr als 5000 Säugetierarten auf der Welt lebt monogam. Der Mensch zählt eigentlich zu einer polygynen Spezies. In der Tierwelt bedeutet dies, dass sich etwa ein Gorillamännchen mit mehreren Weibchen paart. Das kommt auch beim Menschen vor: In polygynen Gesellschaften heiraten Männer mehrere Frauen – das ist zumeist kulturell und religiös geprägt und weltweit verbreitet.

Es kommt sowohl in Stämmen der Ureinwohner Afrikas vor, bei Muslimen im Mittleren oder Nahen Osten als auch bei Mormonen im mittleren Westen der USA . Im Überblick aller bekannten und untersuchen Kulturen auf dieser Welt ist Polygynie sogar bei fast der Hälfte verbreitet und akzeptiert, manche sprechen von bis zu 80 Prozent — wirklich gelebt wird es in der Praxis hingegen deutlich seltener.

Es gibt unterschiedliche Formen der Monogamie

Doch selbst Monogamie ist nicht immer dasselbe. Flamingos beispielsweise versammeln sich einmal im Jahr für ihren ganz besonderen Paarungstanz. Dann trumpft die Masse aus Männchen mit ihren choreografierten Bewegungen auf – und das mehrere Tage lang. Die Weibchen bleiben aufmerksame Beobachterinnen.

Irgendwann aber marschieren Männchen und Weibchen in einer Schar aufeinander und so findet sich für jedes Weibchen ein Männchen. Welches Muster dahintersteckt, haben Forscher noch nicht herausgefunden. Fest steht: Dieses Schauspiel wiederholt sich zu jeder Paarungssaison. Die Tiere sind daher seriell monogam, also immer nur für den bestimmten Zeitraum einer Paarungssaison.

Es gibt außer der natürlichen auch die soziale Monogamie im Tierreich. Bei letzterer handelt es sich etwa um Spezies, die zwar einen festen Partner haben, um ihren Nachwuchs großzuziehen. Trotzdem gehen die Tiere fremd und paaren sich mit anderen Artgenossen – durchaus eine Geschichte, von der auch viele Menschen erzählen können. Insofern ist die monogame Lebenseinstellung vieler Menschen auch darauf zurückzuführen, dass die Lebensbedingungen und die kulturellen Entwicklungen genau dieses Modell gefördert haben.

Zwei Erklärungsversuche für Monogamie