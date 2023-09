Frauenquote - Was sie bringen kann und was nicht – Quarks Daily Spezial

Warum ist die Frauenquote umstritten?

Gegner argumentieren, dass eine Quote Frauen das Gefühl vermittele, dass sie nur aufgrund ihres Geschlechts befördert werden oder eine Führungsposition erhalten. Manche halten eine solche Regelung für ungerecht, weil sie Männer benachteilige. Häufig wird auch das Argument genannt, dass erst eine gesamtgesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern Nachteile auf dem Arbeitsmarkt ausgleiche und eine Quotenregelung daher unzureichend sei.

Die Befürworter der Quote argumentieren, dass diese Regelung Nachteile ausgleiche, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihres Geschlechts haben.

Braucht es gesetzliche Regelungen oder freiwillige Verpflichtungen?

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft hat gezeigt: Wenn Unternehmen Sanktionen bekommen, wenn sie die Frauenquote nicht einhalten, setzen sie die Regelung schnell um. Moderate Sanktionen, wie der „leere Stuhl“ funktionieren hingegen weniger gut. „Leerer Stuhl“ heißt, dass Unternehmen in Deutschland eine Führungsposition unbesetzt lassen müssen, falls sie keine Frau für diese Stelle finden. Erst wenn mindestens 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt sind, dürfen sie freiwerdende Stellen mit Männern besetzen.

Zudem hat die Studie gezeigt: Freiwillige Verpflichtungen, mehr Frauen einzustellen, zeigen kaum Wirkung.

Mehr Gleichberechtigung – Was braucht es außer einer Quote?

Eine Quote allein würde aber nicht automatisch für Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt sorgen. Familiäre Verpflichtungen wie beispielsweise die Betreuung gemeinsamer Kinder werden in Deutschland weiterhin vorwiegend von Frauen übernommen. Diese Doppelbelastung macht die berufliche Entwicklung schwerer als bei Männern. Zusätzlich fördert das Ehegattensplitting Familienmodelle, bei denen nur ein Partner in Teilzeit arbeitet (und der andere in Vollzeit). Dadurch werden keine finanziellen Anreize für eine Aufteilung der familiären Pflichten geschaffen.

Welche Vorteile bringen mehr Frauen in Führungspositionen?

Studien zeigen: Unternehmen sind erfolgreicher, wenn sie sowohl Männer als auch Frauen in ihren Chefetagen beschäftigen. Gemischte Teams schaffen mehr Innovation und bestehen idealerweise nicht nur aus Männern und Frauen, sondern auch aus Personen mit unterschiedlichem kulturellen Background.

Die Macher:innen

Christine Westerhaus hat Biologie studiert und arbeitet seit vielen Jahren als Medizin- und Wissenschaftsjournalistin.

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.