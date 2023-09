Vision Zero – Ist Verkehr ohne Tote machbar? - Quarks Daily Spezial

Während Flugzeugunglücke oder Bahnentgleisungen ein heftiges Medienecho nach sich ziehen, haben wir uns an die kleinen Meldungen zu Verkehrsunfällen längst gewöhnt. Dabei ist die Zahl der Menschen, die im Straßenverkehr ums Leben kommen oder schwer verletzt werden um ein vielfaches größer. Das Auto ist im Vergleich zu Bahn und Bus das mit Abstand unsicherste Verkehrsmittel . Aber ginge das nicht anders? Da kommt die Vision Zero ins Spiel. Ihr Ziel: Es kommt niemand mehr im Straßenverkehr ums Leben und es wird auch niemand mehr so schwer verletzt, dass sie oder er ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen hat.

Weniger Tote, aber gleich viele Schwerverletzte

Klar ist: Wir sind den Zielen der Vision Zero in Deutschland heute so nah, wie nie zuvor. Noch in den 1960er-Jahren kamen allein in Westdeutschland teilweise über 20.000 Menschen im Straßenverkehr ums Leben – pro Jahr. Der Sicherheitsgurt, Airbags, ESP und Co. haben die Sicherheit in den Fahrzeugen verbessert. In den letzten Jahren starben pro Jahr zwischen 2500 und 3000 Menschen im Straßenverkehr. Doch während die Zahl der Verkehrstoten sinkt, stagniert die Zahl der Schwerverletzen. Zumindest in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Viele Menschen die Unfälle schwerverletzt überleben, haben mit den Folgen ein Leben lang zu kämpfen. Nur auf die Zahl der Verstorbenen zu schauen, greift zu kurz. Die hohen Zahlen zeigen aber auch, dass die Vision Zero schwer erreichbar ist, aber wir können ihr noch deutlich näher kommen.

Vorbild Schweden

Die Vision Zero ist keine neue Idee. Ihren Ursprung hat sie in der Arbeitssicherheit. Während der Industrialisierung erkannten immer mehr Firmen, dass sie sich um die Sicherheit ihrer Angestellten kümmern sollten - und dass Unfälle vermeidbar sind.

In den 1990er Jahren ist Claes Tingvall Direktor für Verkehrssicherheit im schwedischen Zentralamt für Straßenwesen. Er gilt als einer der Väter der Vision Zero. Er sorgte mit dafür, dass die Vision Zero in Schweden zum Gesetz wird. Ein Ansatz dabei: Infrastruktur, die Fehler verzeiht. Denn viel zu oft sterben Menschen wegen einfacher Fehler. Elementar für die Vision Zero betrachtet man in Schweden auch die Geschwindigkeit. In Schweden haben sie sich deshalb angeschaut, wie schnell darf ein Auto sein, dass die Insassen bei einem Unfall sicher überleben? Und: Wie schnell darf ein Auto sein, dass Menschen, die von ihm angefahren werden, ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit überleben? Diese Werte wurden zur Basis für Geschwindigkeitsbegrenzungen im Land.