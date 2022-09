Quarks Daily Spezial Folge 62 – Frauen und Männer – Wie unterschiedlich sind sie wirklich?

Geschlechter-Unterschiede: Die Rolle der Gesellschaft

Viele Unterschiede im Verhalten lassen sich also nicht rein biologisch erklären. Sie sind auch sozial konstruiert. Eltern, die uns erziehen, Freunde, die uns beeinflussen, Schulen, in denen wir lernen, Unternehmen, in denen wir arbeiten – all das formt uns täglich. Diesen Einfluss konnten Forschende auch in vielen Experimenten zeigen.

Babys in rosa Strampler werden in Studien etwa als sanfter und kleiner beschrieben als Babys in blauer Kleidung. Und ein und demselben Kind werden – je nachdem, ob es als „Junge“ oder „Mädchen“ vorgestellt wird – eher weibliche oder männliche Spielzeuge angeboten.

Es gibt auch Experimente mit Neugeborenen zur Spielzeugwahl. Eineinhalb Tage alte Jungen schauten hier länger (49% der Zeit) auf Mobiles als Mädchen (41% der Zeit), eineinhalb Tage alte Mädchen schauten länger auf Gesichter (49% der Zeit) als Jungen (41% der Zeit). Daraus wurde geschlussfolgert, die Präferenz für Dinge bei Jungen und für Personen bei Mädchen müsse angeboren sein. Andere Fachleute kritisierten aber an der Studie, dass der Unterschied gering sei und eineinhalb Tage alte Kinder noch keine optischen Unterschiede wahrnehmen. In dem Alter sieht für sie alles aus wie ein verschwommener Fleck.

Unser Verhalten gegenüber Mädchen und Jungen ist oft gar nicht so geschlechtsneutral, wie wir meinen. Und es beeinflusst mitunter ganz konkret, wie sich Männer und Frauen verhalten. Denn mit jedem Tag, den Mädchen und Jungen auf der Welt sind und unterschiedliche Erfahrungen machen und unterschiedliche Dinge lernen, werden ihre Gehirne dadurch unterschiedlich geformt – es bilden sich andere neuronale Verknüpfungen.

Wie wir die Unterschiede verstärken

Fazit: Es gibt biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Gene und Sexualhormone legen in vielen Fällen fest, ob ein Mensch männlich oder weiblich ist. Was zu vielen weiteren biologischen Unterschieden führt. Frauen und Männer verhalten sich zum Teil auch anders. Oft gibt es innerhalb der Gruppe „Frauen“ und „Männer“ allerdings mehr Unterschiede als zwischen den Geschlechtern.

Von Natur aus rein männliches oder weibliches Verhalten scheint es – wissenschaftlich gesehen – nicht zu geben. Wie wir uns verhalten, wird durch Gene, Sexualhormone, tägliche Erfahrungen, Rollenbilder und viele weitere Einflüsse bestimmt. Alles bedingt sich gegenseitig – und ist fast unmöglich zu trennen.

Oft verstärken wir selbst die Unterschiede. Wie beim Klischee „Mädchen sind schlecht in Mathe.“ Wiederholt man es immer wieder, schneiden sie tatsächlich schlechter ab – sie entsprechen unterbewusst dem Klischee. Studien zeigen aber auch: Bestärkt man Mädchen und löst dieses Klischee auf, schneiden sie ähnlich gut ab wie Jungen.

Selbst die Ergebnisse vieler Studien könnten anders ausfallen, wenn man den Klischees entgegenwirkt. Wird Frauen etwa erzählt, es gehe im Test um Intelligenz oder Mitgefühl, schneiden sie besser ab, als wenn man ihnen sagt es gehe um räumliches Sehen – was sie laut Klischee weniger gut können. Der Trick funktioniert nach umgekehrt auch bei Männern.

