Quarks Daily Spezial Folge 61 – Motiviert bleiben – Was treibt uns an?

Gut, wenn wir uns selbst kennen

Wollen wir ans Ziel kommen, ist es wichtig, unsere individuellen Bedürfnisse zu kennen. Allerdings sind die uns nicht immer bewusst. Dann kann es helfen, zu beobachten, in welchen Situationen man sich besonders wohlfühlt und woran es liegt. Und es geht auch andersrum: Welche Situationen sind für mich schwierig und nervig und warum? Im beruflichen Kontext werden häufig Persönlichkeitstests eingesetzt, um die Bedürfnisse zu bestimmen.

Wie man sich selbst motiviert

Wer weiß, was ihn antreibt und seine Leidenschaften kennt, hat es leichter, sich auch bei nicht ganz so spannenden Aufgaben zu motivieren. Wer Musik liebt, kann sie zum Beispiel beim Putzen hören oder beim Sport, dann macht es gleich mehr Spaß. Wer sich in langen Konferenzen langweilt, könnte die Konferenzleitung übernehmen. Und wem im Homeoffice das menschliche Miteinander fehlt, sollte Tage im Büro einplanen. Manchmal ist es gar nicht so kompliziert.

Realistische Ziele und kleine Belohnungen

Die Ziele, die wir uns stecken, sollten erreichbar sein und der Plan, um dorthin zu kommen, realistisch. Einigen Menschen hilft es, Verträge mit sich selbst zu machen. Und es ist wissenschaftlich belegt, dass wir davon profitieren, wenn wir uns mit motivierten Menschen umgeben, denn wir orientieren uns gerne daran, was andere machen.

DIE MACHER:INNEN

Christiane Tovar ist Wissenschaftsjournalistin. Sie macht Podcasts und Radio für Quarks und berichtet besonders gern über Medizin, Ernährung, Nachhaltigkeit und Psychologie.

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.