Quarks Daily Spezial Folge 60 – Geld, Job, Liebe – was macht wirklich glücklich?

Wissenschaftler:innen unterscheiden in der Regel zwischen zwei Kategorien: das eine ist das kurzfristige Glück, also ein vorübergehender Zustand. Zum Beispiel wenn mein Fußballverein gewonnen hat; wenn ich mich freue, weil es heiß ist und ich ein leckeres Eis essen kann. Das, was man besser messen und untersuchen kann ist aber die zweite Kategorie, in der es um einen langfristigeren Zustand, um Lebenszufriedenheit geht.

Was macht Menschen zufrieden?

Für Deutschland hat der Soziologe Martin Schröder Daten des Sozioökonomischen Panels ausgewertet. Das Sozioökonomische Panel ist eine repräsentative Wiederholungs-Befragung, für die seit den 1980er Jahren im jährlichen Rhythmus immer die gleichen Familien und Personen zu bestimmten Themen befragt werden. Aus diesem großen Datensatz hat Schröder für Deutschland die TOP 3 Glücklichmacher herausgearbeitet:

Gesundheit Arbeit (also: NICHT arbeitslos sein; eine sinnstiftende Tätigkeit haben) Soziale Kontakte

Auch weitere Aspekte, betonen Forscherinnen und Forscher, spielen eine Rolle: Andere Menschen glücklich machen macht uns selber glücklich; auch Bewegung und Sport können dazu beitragen, dass es uns gut geht).

Macht Geld glücklich?

Es ist der Klassiker: Geld macht glücklich! Oder? Zwar sagen junge Menschen in Befragungen nach ihren Zielen im Leben häufig, dass sie reich werden möchten. Wissenschaftliche Daten zeigen aber: Geld macht nur dann glücklich, wenn man vorher arm war. Was stimmt: Wir brauchen einen gewissen Grundstock – ca. 2.200 Euro pro Person/Monat, damit wir keine ernsthaften wirtschaftlichen Sorgen haben (und etwa auch für unsere Gesundheit sorgen können). Darüber hinaus, so das Ergebnis von Untersuchungen, macht noch mehr Geld nicht signifikant zufriedener. Eine Erklärung dafür ist, dass sich der Effekt von mehr Geld und somit mehr möglichem Konsum abnutzt: erstmal fühlt es sich gut an, sich das coole Paar Sneaker zu kaufen. Aber dann gewöhnen wir uns schnell daran. Das gilt auch für die Gehaltserhöhung: Wer mehr Geld verdient, geht vielleicht in teurere Restaurants, kauft auch mal in der Delikatessenabteilung ein, zieht in eine größere Wohnung. Fühlt sich erstmal toll und besonders an, aber ziemlich schnell wird das „mehr Geld“ zum Normalzustand.