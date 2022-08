Quarks Daily Spezial Folge 58 – So gesund ist Kaffee für dich

Zu heiß erhöht das Krebsrisiko

Kaffee schadet auch, wenn er zu heiß getrunken wird. Hat er eine Temperatur von 65 Grad oder heißer werden Zellen geschädigt. Dann ist das Risiko größer an Speiseröhrenkrebs zu erkranken. Das liegt aber nicht am Kaffee selbst und gilt genauso für Tee oder andere heiße Getränke.

Problem: Kaffee zur falschen Zeit

Wird Kaffee zu oder nach dem Essen getrunken, hemmt er die Eisenaufnahme .

Kaffee am Abend kann dafür sorgen, dass wir zu spät ins Bett kommen und unsere biologische Uhr durcheinander gerät.

Schlechte Studien führten zu schlechtem Ruf

Heutzutage hat Kaffee ein gutes Image – sein Ruf ist rehabilitiert. Lange Zeit galt Kaffee allerdings als ungesund und die Wissenschaft ging davon aus, dass Menschen, die Kaffee trinken früher sterben als die, die keinen trinken.

Bis 2016 stufte die WHO Kaffee noch als möglicherweise krebserregend ein.

Zum schlechten Image kam es, weil Studien früher methodische Schwächen hatten. Heutzutage hat die Wissenschaft ein anderes Bild von Kaffee: Er wird als förderlich für die Gesundheit angesehen, solange er in Maßen getrunken wird.

Geliebter Wachmacher

Im Schnitt trinken wir im Jahr eine Badewanne voll Kaffee: 168 Liter waren es laut des Statistischen Bundesamts im Jahr 2020. Das ist mehr als in den Jahren zuvor und bedeutet im Schnitt ein knapper halber Liter pro Tag. Das macht Kaffee zu dem Heißgetränk, das in Deutschland am meisten getrunken wird.

DIE MACHER:INNEN

Alexandra Rank – Wissenschaftsjournalistin und Reporterin ist neugierig auf die Welt und gerne draußen.