Quarks Daily Spezial Folge 55 – Wasserstoff – Klima retten und Gas ersetzen?

Potential ist riesig

Die Idee ist simpel, aber genial: Wasserstoff, das Gas, das überall um uns herum existiert, soll der klimaneutrale Energieträger der Zukunft sein. Damit könnten wir theoretisch so viel Energie verbrauchen wie wir wollten – ohne der Umwelt groß zu schaden. Statt Benzin und Diesel, statt Kohle und Erdöl – überall könnte Wasserstoff die klimaschädlichen fossilen Ressourcen in Rente schicken. Ob im Flugzeug, ob in der Bahn oder im LKW: Lange gab es Diskussionen, wie man diese schnell umweltfreundlich gestalten kann. Seit die Politik vor wenigen Jahren die Wasserstofftechnik wiederentdeckt hat, scheint all das möglich zu sein.

Technisch umsetzbar ist das auch längst: Wasserstoff kann beispielsweise als Treibstoff im Schwerverkehr eingesetzt werden, statt CO2 stößt der LKW nur reines Wasser aus. Auch Züge, die auf Strecken ohne Oberleitung fahren, haben mit Wasserstoff einen sauberen Treibstoff gefunden. Fürs Flugzeug könnte Wasserstoff zumindest eine Zutat in klimafreundlichem Kerosin sein. Und in der Stahlproduktion kann es die Kohle im Hochofen ersetzen. Ebenfalls möglich – wenn auch umstritten: Das Wasserstoffauto. Wasserstoff ist also ein echtes Multitalent!

Herstellung ist schwierig

Die schöne Wasserstoffwelt hat aber einen Haken: Wasserstoff ist nicht leicht herzustellen – jedenfalls nicht klimaneutral. Die einzige ausgereifte, langfristig sinnvolle Methode ist die Elektrolyse – also das Aufspalten von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff mithilfe von elektrischem Strom. Dafür muss Ökostrom verwendet werden, ansonsten wäre der Wasserstoff nicht umweltfreundlich. Doch bei der Umwandlung geht viel Energie verloren, und das, obwohl der Ökostrom doch überall dringend gebraucht wird.

Ein Dilemma: Noch ist in Deutschland längst nicht genug Erneuerbare Energie verfügbar, um alle damit zu versorgen. Da kann man es sich kaum leisten, den guten Ökostrom mit hohen Verlusten in die Wasserstoffproduktion zu stecken. Dennoch: Es gibt kaum eine Alternative, um die genannten Sektoren klimaneutral zu machen.