Quarks Daily Spezial Folge 53 – Mobbing – Die Psychologie dahinter

Der Täter/Die Täterin

Der Täter ist der- oder diejenige, der oder die das Ganze anstiftet. Dem Täter geht es bei den Attacken meist gar nicht so sehr darum, dem Opfer wirklich zu schaden, sondern er braucht das Opfer, um die eigene Position in der Gruppe zu stärken. Er instrumentalisiert eine Person, um selbst an Status zu gewinnen.

Dabei hilft ihm oft eine Gruppe von „Assistenten“ oder „Verstärkern“, die ihm folgen, ihn in seinen Aktionen unterstützen. So entsteht dann auch das ungleiche Machtverhältnis – viele gegen einen.

Das Opfer

Prinzipiell kann jede*r Opfer von Mobbing werden. Menschen, die in irgendeiner Weise von den Gruppennormen abweichen, haben aber ein höheres Risiko, gemobbt zu werden. Allerdings nur dann, wenn sie für den Täter eine „leichte Beute“ sind, wenn der Täter bei demjenigen mit weniger Unterstützung aus der Gruppe rechnen muss. Nicht jeder Außenseiter wird also gemobbt, aber die Gemobbten sind oft Außenseiter.

Die Zuschauer

Warum aber greifen die wenigsten ein, wenn sie mitbekommen, dass jemand gemobbt wird? Die berühmteste Theorie zur Erklärung dieses Phänomens ist bekannt als der „Bystander-Effekt“, der „Zuschauer-Effekt“.

Der „Bystander-Effekt“ wurde nach dem Mord an Kitty Genovese zum ersten Mal beschrieben. Kitty war eine junge Frau, die 1964 in New York vor ihrem Wohnhaus vergewaltigt und dann erstochen wurde, während 38 Bewohner von ihren Fenstern aus zugeguckt haben. Es wurde damals berichtet, dass keine einzige Person eingegriffen oder die Polizei gerufen habe. Später gab es daran zwar Zweifel, trotzdem haben nach dem Mord zwei New Yorker Psychologen untersucht, wie es sein kann, dass Zeugen nicht eingreifen.

Ihre These: Je mehr andere, fremde Personen anwesend sind, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass die Einzelperson jemandem in Not zur Hilfe kommt. Denn durch die anderen fühlen wir uns weniger persönlich verantwortlich zu handeln, besonders in unklaren Situationen.

Was kann man tun?

Für die Opfer von Mobbing ist es ganz wichtig, nicht zu verstummen. Man sollte auf jeden Fall mit irgendjemandem darüber reden, mit den Eltern, dem Vertrauenslehrer, Freunden. Im Job vielleicht mit jemandem vom Betriebsrat oder der Gewerkschaft. Außerdem gibt es Psychologen, die auf Mobbing-Opfer spezialisiert sind.

Außerdem kann es helfen, ein Mobbing-Tagebuch zu schreiben. Und sich nach Möglichkeit Zeugen dafür suchen. Denn die Gruppe, das Gruppengefüge, in dem das Mobbing stattfindet, spielt eine entscheidende Rolle. In einer Gruppe, die Schikane uncool findet, ablehnt und diese Haltung klar vertritt, wird sich ein Mobbing-Täter nicht durchsetzen können und keine Anerkennung bekommen. Und die meisten in einer Klasse oder einem Unternehmen – das muss man sich immer wieder klar machen – finden Mobbing eigentlich uncool.

