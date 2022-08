Quarks Daily Spezial Folge 57 – Haustiere – Wie groß ist ihr ökologischer Abdruck?

Der C02-Pfotenabdruck unserer Haustiere

In Deutschland hat sich die Anzahl der Hunde seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt und die Pandemie hat ihnen einen regelrechten Booster beschert. Die öffentlichen Kassen haben im Jahr 2020 mit 380 Mio. Euro Hundesteuer einen echten Rekordwert erzielt. Das Datenportal Statista nennt für die Anzahl der Hunde in Deutschland die Zahl 10,3 Mio. und für Katzen sogar 16,7 Mio. Exemplare. Das Geschäft mit Haustieren und Haustierzubehör boomt und so entstehen CO2-Pfotenabdrücke, über die sich immer mehr Halterinnen und Halter Gedanken machen.

Es liegt nicht am einzelnen Tier und Tierhalter, aber die schiere Masse an Haustieren und vor allem, wie wir sie versorgen, führt über die Jahre zu einem zusätzlichen CO2-Ausstoß von hunderten Millionen Tonnen. Aber an vielen Stellschrauben können wir drehen.

Hund oder neues Auto?

Ein Berliner Forschungsteam um Matthias Finkbeiner und Kim Yavor hat die CO2-Bilanz von Haushunden verschiedener Gewichtsklassen erstmals beziffert und kommt für einen 15kg schweren Hund auf rund 8,2 Tonnen an CO2-Emissionen, die er oder sie im Laufe des Hundelebens emittiert. Das entspricht der Menge, die bei der Produktion eines Mercedes C250 emittiert wird. Das Forschungsteam ging dabei von einer Lebenserwartung von 13 Jahren aus. 15 Indikatoren für Umweltauswirkungen nahmen die Wissenschaftler:innen näher unter die Lupe und fast immer war es das Futter, das den größten negativen Einfluss auf die Hundebilanz hatte.

Was fressen die alle?

In die Berechnungen des Berliner Forscherteams flossen die Rohstoffe für das Futter, die Ressourcen für dessen Herstellung, die Ressourcen für die Verpackung des Futters und des Transportes, aber auch die Umweltauswirkungen der Exkremente, die Produktion der Plastiktüten für diese Sammelbeutel und die Ressourcen für die Straßenreinigung mit ein – also alle Stoff- und Energieströme, die aufgewendet werden, um das Haustier mit Dosen und Trockenfutter zu versorgen und um das, was hinten rauskommt, wieder zu entfernen. Bei fast allen Parametern machte das Hundefutter mit circa 90 Prozent den Löwenanteil der Belastungen aus. Wenn beispielsweise in der Fleischproduktion für das Hundefutter Soja aus Brasilien eingesetzt wurde, kam das mit in die Bilanz. Dass das Futter so eindeutig herausstach in der Hundebilanz überraschte auch die Forscherinnen und Forscher selbst.

Werden für Hundefutter Tiere geschlachtet?

Neben dem ökologischen Aspekt dürften für viele Tierfreunde auch ethische Aspekte mit in die Bewertung einfließen. Viele Halterinnen und Halter verzichten bei der eigenen Ernährung mittlerweile auf Fleisch, um den Planeten und die Tiere zu schützen, schaufeln mit der anderen Hand aber das Fleisch zahlloser Nutztiere in die Näpfe ihrer geliebten Hunde und Katzen. Hinzu kommt, dass gerade das Fleisch für Tiernahrung so gut wie nie aus alternativen, tierfreundlicheren Haltungsformen stammt. Dass es sich bei Tiernahrung nur um Schlachtnebenprodukte handeln würde, erkennt Matthias Finkbeiner nicht als Argument. Hunde- und Katzenfutter enthalte auch Fleischsorten, die für den menschlichen Verzehr geeignet seien – und Schlachtnebenprodukte wie Haare, Knochen und Blut werden ja von den Produzenten vermarktet und sind damit Teil der wirtschaftlichen Verwertungskette. Bei Katzenfutter liegt der Fleischanteil sogar regelmäßig über dem der Hunde.