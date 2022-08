Quarks Daily Spezial Folge 59 – Gräueltaten – ist jeder von uns dazu fähig?

Der angeborene Moralinstinkt

Der Mensch kann – anders als das Tier – zwischen Gut und Böse unterscheiden. Der Psychologie-Professor Marc Hauser von der Universität Harvard nennt das den „angeborenen Moralinstinkt“. Er hilft uns dabei, unsere kulturell spezifischen Moralprinzipien zu erlernen. Also bestimmte soziale Regeln, die für unser Zusammenleben wichtig sind. Im Idealfall bedeutet das, dass wir die Rechte des anderen achten und unsere eigenen, egoistischen Ansprüche herunterschrauben. Der Moralinstinkt hindert uns auch daran, das Leben anderer zu zerstören.

Jeder Mensch hat aggressive Impulse in sich

Tatsächlich aber hat jeder Mensch auch aggressive Impulse in sich. Dabei muss man unterscheiden zwischen bösen Fantasien, bösen Plänen – und der tatsächlich bösen Handlung.

In der Phantasie hat jeder von uns schon mal anderen Menschen etwas „angetan“. Das hat eine psychisch entlastende Funktion, weil wir den Konflikt in Gedanken durchgehen – und nicht in Echt.

Was macht mich zum Täter?

Es gibt gleich mehrere Faktoren, die entscheidend sind, ob jemand seine Aggression tatsächlich auslebt: Die Fähigkeit zur Selbstkontrolle – inwieweit schafft man es, seinen aggressiven Impulsen nicht nachzugeben? Die Fähigkeit zum Mitgefühl, wie gut man sich in jemand anderes hineinversetzen kann. Und die Akzeptanz moralischer Grundsätze, akzeptiert man das „Wertesystems“ der Gesellschaft? Wenn eine oder sogar alle drei dieser Fähigkeiten versagen, dann steigt das Risiko, dass Gewalt zum eigenen Vorteil eingesetzt wird. Entsprechend unterteilt man gewalttätige Straftäter auch in unterschiedliche Tätergruppen.

Instrumentelle Täter

Dieser Täter-Typ ist meist in einem gewalttätigen Umfeld aufgewachsen, das ihn gelehrt hat: Gewalt ist überlebenswichtig, Gewalt ist effektiv und wird belohnt. Gewalt ist bei diesen Tätern der Weg zum Ziel, ihre Strategie, um Konflikte zu lösen. Das ist zum Beispiel in Kriegsgebieten oft so.

Impulsiv-reaktive Gewalttäter

Diese Täter leiden an einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, fallen oft schon als Kinder auf, weil sie soziale Regeln missachten oder das Eigentum anderer zerstören. Sie können ihre Affekte schlecht kontrollieren und auch bestimmte Signale nicht richtig deuten, z. B. halten sie weit aufgerissene Augen nicht für Angst, sondern für eine Bedrohung. Bei impulsiven Gewalttätern konnten Neurowissenschaftler zeigen, dass oft eine Veränderung im Gehirn vorliegt: Der Mandelkern, der für die emotionale Bewertung von Reizen zuständig ist, ist bei impulsiv-reaktiven Gewalttätern hyperaktiv. Die haben viel schneller das Gefühl, bedroht zu werden, rasten schneller aus, ihr Selbstwert ist leicht angreifbar, sie sind äußerst verwundbar, schnell gekränkt – und darauf reagieren sie dann mit starker Aggression.