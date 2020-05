Tierversuche | Pro und Contra

Darum müssen wir drüber sprechen:

Die Meinung über Tierversuche geht auseinander

Pro Tierversuche:

Einerseits werden wir uns immer bewusster um Problematiken wie Tierwohl und fragen uns, wie viel Leid wir Tieren zuführen dürfen. Wissenschaftler, die Tierversuche durchführen, ernten deshalb immer wieder Kritik für ihre Arbeit, werden sogar angegriffen und bedroht.

Die einen sagen, Tierversuche sind nötig. So seien viele Erkenntnisse in der biomedizinischen Forschung nur durch Versuche am Tier möglich gewesen. Dafür führen die Befürworter unterschiedliche Beispiel an: Zum Beispiel gebe es nur künstliche Herzklappen für Menschen, weil man sie vorher an Schafen getestet hat. Diabetes-Medikamente gebe es nur wegen Forschungen an Schweinen, und auch die HIV-Behandlung sei ohne Versuche an Tieren nicht möglich gewesen, betonen Befürworter wie Martin Schleinhege von der Initiative “Tierversuche verstehen“. “Wir brauchen Tierversuche, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen, die sich in einem Organismus abspielen“, sagt er. Ein Beispiel sei die Hirnforschung. Vom menschlichen Gehirn hätten wir bislang nur circa fünf Prozent verstanden. “Wir können aber nur ein Modell von etwas machen, was wir verstanden haben.“

Für Impfstoffe sind Tierversuche vorgeschrieben

Ähnliches gilt für die Forschung an Impfstoffen. Die Standard-Prozedur der Entwicklung setzt Tests an Tieren voraus, etwa Mäusen oder Affen, um nachzuweisen, dass das Mittel verträglich ist. Die sogenannten prä-klinischen Studien müssen zeigen, dass vom Impfstoff keine Lebensgefahr ausgeht und gravierende Schäden unwahrscheinlich sind.

Niemand kann garantieren, dass der Transfer von Zellkulturen in einen lebenden Organismus gelingt. Was bei einzelnen Zellen funktionierte, kann sich im Körper anders verhalten. Das sollen diese Tests möglichst ausschließen.

Erst danach folgen Studien an menschlichen Probanden

Für die Forschung am Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 gilt das ebenfalls. Auf dem Prüfstand stehen diverse innovative Impfstoffe auf mRNA-Basis. Bislang wurden solche Impfstoffe noch nie zugelassen, ihre Wirkung und Verträglichkeit wurden bis heute nur begrenzt untersucht. Bei RNA-Impfstoffen verabreicht man lediglich den Bauplan für Bestandteile des Virus, die die Krankheit alleine aber nicht auslösen können. Der Körper stellt den wirklichen Impfstoff dann selbst her, etwa Oberflächenproteine, die dann das Immunsystem trainieren.

Bestenfalls können Forscher im Tiermodell bereits eine Schutzwirkung erkennen, indem sie Antikörper nachweisen.

Ohne solche Tierversuche können Impfstoffe bislang nicht zugelassen werden. Würde man diese auslassen, würde man das Leben der freiwilligen gesunden Probanden aus den ersten klinischen Studienphasen riskieren.

Schon jetzt müssen bei Tierversuchen Regeln eingehalten werden

Die so genannten drei Rs heißen: Replacement, Reduction and Refinement. Die Versuche sollen also möglichst ersetzt, reduziert und so verbessert werden, dass die Tiere möglichst wenig leiden.

Tierversuche seien zudem nötig, um menschliche Probanden einem möglichst geringen Risiko auszusetzen. Und auch bei Versuchen, die nicht zum erwünschten Erfolg führen – also wenn beim Tier ein bestimmter Wirkstoff keinen oder einen unerwünschten Effekt hat – geht es um einen Erkenntnisgewinn: “Dann können wir lernen, WARUM etwas nicht funktioniert hat“, so Schleinhege.

Wissenschaftler betonen zudem, dass es den Tieren in den Versuchslaboren den Umständen entsprechend gut gehe. Das sei auch im Sinne der Forscher, denn Tiere unter Stress verfälschen Ergebnisse – und damit die Validität der Forschung.

Contra Tierversuche:

Gegner sehen ein Problem mit der Übertragbarkeit der Ergebnisse vom Tier auf den Menschen: “Die Übertragbarkeit liegt laut verschiedenen Studien bei unter einem Prozent“, betont Gaby Neumann, Tierärztin und Sprecherin der Organisation “Ärzte gegen Tierversuche“. Tiere bekämen zudem viele Krankheiten, an denen Menschen leiden, gar nicht. Daher seien Tiere auch nicht als Versuchsobjekt geeignet. Bei vielen Krankheiten der Menschen spielen Umwelteinflüsse eine Rolle, diese ließen sich im Tierversuch nicht darstellen. Auch bei psychiatrischen Erkrankungen könne man das Verhalten von Tieren und Menschen nicht vergleichen.

Andererseits: Wenn sich ein Wirkstoff im Tierversuch als nicht wirksam erweist, heiße das nicht, dass er beim Menschen ebenfalls nicht wirkt. Daher könnte es sein, dass Therapeutika nicht auf den Markt kommen und Patienten neue Behandlungen nicht bekommen, die helfen könnten, sagt Neumann.

Generell lasse sich das Leiden der Tiere nicht mit unserer Verantwortung für fühlende Lebewesen vereinbaren.

Tierversuchsgegner betonen zudem, dass es inzwischen viele Alternativen gebe: bildgebende Verfahren wie MRT und Computertomographie, außerdem genaue molekularbiologische Methoden, die mithilfe von Computerprogrammen Krankheiten analysieren. Große Hoffnung setzen sie in sogenannte Multi-Organ-Chips, also Zellkulturen, die Organe nachbilden.