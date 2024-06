Lachgas — wie gefährlich ist es wirklich?

Ist ein Verbot zielführend?

Ist Lachgas in anderen Ländern verboten?

Das ist umstritten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte den Verkauf von Lachgas an Minderjährige verbieten. Komplett verbieten könne man Lachgas aber nicht, da es auch in der Industrie und Medizin eingesetzt wird. Die Kritik an einem Verbot: Es schaffe nur einen Schwarzmarkt für Lachgas. Effektiver sei es, darüber aufzuklären, dass Lachgas durchaus gefährlich ist.

In Großbritannien ist der Besitz von Lachgas seit Ende 2023 verboten, in den Niederlanden seit Anfang 2023. In Dänemark darf man im öffentlichen Raum kein Lachgas mit sich tragen, also zum Beispiel weder auf Festivals, noch in Kneipen, Parks oder Schulen.