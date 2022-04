So schlecht ist die Ökobilanz von Drogen

Darum müssen wir drüber sprechen:

Abgeholzte Regenwälder, giftige Abfälle in der Natur und hoher Ressourcenverbrauch fördern die Klimakatastrophe zusätzlich

Damit die Kokainbauern in Kolumbien möglichst großflächig anbauen können, holzen sie den heimischenab. Experten schätzen, dass dasausmacht. Sie berechnen das mithilfe von Satellitenaufnahmen, die zeigen, dass sich die Kokaanbaufläche in Kolumbien innerhalb der letzten sechs Jahre verfünffacht hat. Zurzeit ist sie insgesamt etwa 200.000 Hektar groß – etwas mehr als zweimal die Fläche von Berlin.

Die kolumbianische Regierung scheitert meist daran, die Abholzung für den Drogenanbau zu verhindern, denn viele der betroffenen Regionen werden von Guerillas und Paramilitärs kontrolliert. Auch die staatliche Maßnahme, Kokafelder mit Entlaubungsgiften zu besprühen, hat sich auf Dauer nicht durchgesetzt. Denn sie hat ihrerseits die Umwelt stark beschädigt. Zurzeit ist sie aus Naturschutzgründen verboten.

Die Illegalität verstärkt die Umweltverschmutzung

Nicht nur der Anbau, auch die Herstellung von Kokainpulver und -paste schaden der Umwelt. Die Kokablätter werden nach der Ernte direkt im Dschungel verarbeitet, unter anderem wird dazu Benzin, Schwefelsäure, Kaliumpermanganat, Natriumhydroxid und Aceton verwendet. Weil die Produktion illegal ist und entsprechend eine Infrastruktur für die Entsorgung der giftigen Abfälle fehlt, bleiben die im Urwald liegen und verseuchen Tiere, Pflanzen und deren Lebensraum. Dazu kommt, dass die Kokafelder oft in entlegenen Gebieten mit großer Artenvielfalt liegen, zum Beispiel an den Grenzen zu Venezuela und Ecuador. Dadurch wird der ökologische Schaden noch größer.

Der Indoor-Anbau von Cannabis verbraucht Unmengen Strom und Wasser

Auch für den Anbau von Cannabis werden Wälder gerodet, zum Beispiel in Paraguay. Weil Cannabisanbau längst nicht überall legal ist, wird es außerdem häufig indoor angebaut und das ist alles andere als umweltschonend. Unter anderem, weil die Cannabispflanze viel Licht zum Wachsen braucht. Der Bedarf variiert allerdings je nach Wachstumsphase. In den ersten ein bis zwei Wochen nach Einpflanzung wird sie in der Regel mit kleiner Wattzahl täglich 18 bis 24 Stunden beleuchtet, in der darauffolgenden Wachstumsphase 18 Stunden lang mit bis zu 70 Watt und in der Blütezeit bei ähnlicher Wattzahl etwa 12 Stunden am Tag. 2017 verschlang der Anbau in den USA rund 4,2 Millionen Megawattstunden Strom für 16,4 Millionen Pfund Cannabis. Zum Vergleich: Ein Gramm indoor produziertes Cannabis verbraucht genauso viel Strom wie die Herstellung von einem Sixpack Bier. Dazu kommt der enorme Wasserverbrauch für die Feuchtigkeit liebende Pflanze.

Auch chemische Drogen hinterlassen giftige Abfälle

Chemische Drogen wie Ecstasy werden ebenfalls mithilfe von giftigen Chemikalien hergestellt:­ Methansäure, Schwefelsäure oder Natriumhydroxid sind nur einige Beispiele. In den Niederlanden, einer Hochburg für die Produktion chemischer Drogen, findet die Polizei in Wäldern und Bächen immer wieder Anhäufungen von teilweise lecken Kanistern und Fässern mit Resten dieser gefährlichen Gifte.