Wie gefährlich ist die E-Zigarette?

Sind E-Zigaretten trotzdem besser als richtige Zigaretten?

E-Zigarette

Der Griff zurist für viele Raucher attraktiv, weil sie glauben, mit dem Verdampfungsverfahren der Krebsgefahr durch das traditionelle Rauchen zu entgehen. So stieg die Zahl der Nutzer nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von sieben Millionen im Jahr 2011 auf 41 Millionen im Jahr 2018.

Zwar enthält auch der Dampf von E-Zigaretten schädliche Stoffe – aber längst nicht so viele wie eine Zigarette. Um in den USA zu bleiben: Dort sterben jeden Tag 1000 Menschen an den Folgen des Rauchens normaler Zigaretten. In Deutschland waren es im Jahr 2013 etwas mehr als 300 Menschen – pro Tag. An den Folgen von E-Zigaretten sind in den USA erst knapp 40 Menschen gestorben. Insgesamt. In Deutschland – kein einziger.

Trotz der vorhandenen Risiken gelten E-Zigaretten deshalb auch weiterhin als die gesündere und sicherere Alternative zu Zigaretten. Auch wenn ihr Nutzen für Leute, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen, umstritten ist. Trotzdem gilt: Die Liquids von E-Zigaretten enthalten viele Stoffe, deren Wirkung auf den menschlichen Körper beim Einatmen relativ unerforscht ist. Vor allem die Langzeitwirkungen von E-Zigaretten sind noch unklar.

Wer kein regelmäßiger Raucher ist, sollte es sich deshalb lieber zweimal überlegen, bevor er zur E-Zigarette greift. Und: Hände weg von allen unter der Hand oder auf der Straße gehandelten Liquids. Wer solche Produkte konsumiert, spielt russisches Roulette mit der eigenen Gesundheit.

Autorinnen: Sophia Wagner und Lara Schwenner