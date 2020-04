Remdesivir: Heilsbringer oder Fehlschlag?

Aber:

Schaut man genauer hin, zeigt sich ein Problem

Zunächst sei gesagt: Erfolgversprechende Studien bei anderen Krankheiten, egal ob bei Ebola oder sogar SARS und MERS, können höchstens erste Hinweise darauf sein, wie effektiv Remdesivir das neue Coronavirus bekämpfen kann. Denn von einem Virus lässt sich nicht auf ein anderes schließen.

Remdesivir vermutlich nur für die frühe Phase geeignet

Während nach und nach erste Ergebnisse aus Studien mit Remdesivir publiziert wurden (viel zu klein, um aussagekräftig zu sein), wiesen unabhängige Wissenschaftler bereits auf ein mögliches Problem hin. Sie halten Remdesivir bei Patienten mit schweren Verläufen für ungeeignet. Sie argumentieren, dass die Krankheit praktisch in zwei Phasen abläuft: Zuerst befindet sich das Virus in den oberen Atemwegen, später auch in der Lunge. Es vervielfältigt sich – und ist zu diesem Zeitpunkt angreifbar, etwa für Remdesivir.

In der darauffolgenden Phase aber sorgt vor allem das körpereigene Immunsystem der Patienten für die Symptome. Es zeigt eine übersteuerte Immunreaktion, den so genannten Zytokinsturm. Dagegen kann so ein antivirales Mittel aber nichts ausrichten. Der Vorschlag: Man sollte Remdesivir schon früher geben. Nur wann ist dafür der richtige Zeitpunkt?

Im Grunde geht es um die wenigen ersten Tage nach den ersten Krankheitsanzeichen – also noch bevor sich entscheidet, ob die Krankheit weiterhin mild verläuft oder einen schweren Verlauf nimmt. Danach könnte Remdesivir womöglich seinen Nutzen verlieren.

Studien-Battle: Widersprüchliche Ergebnisse?

Diese Einschätzung scheint sich nun zu bestätigen. Denn jetzt gibt es erste Ergebnisse, die ausgerechnet taggleich veröffentlicht wurden – und deren Aussagen zunächst vollkommen konträr erscheinen.

Erst wurde im Fachmagazin “The Lancet” die Studie aus Wuhan publiziert, deren Zwischenergebnisse Ende letzter Woche bereits geleakt wurden – und so dazu geführt hatten, dass der Hoffnungsträger Remdesivir plötzlich als gescheitert galt. Das Mittel habe weder Todesfälle verhindert noch die Genesung beschleunigt.

Jetzt liegen die finalen Ergebnisse vor. Und sie zeigen vor allem eins: Dass die Studie nichts aussagt. Die Ergebnisse sind nicht signifikant. Am Ende fehlten den Ärzten und Wissenschaftlern in den chinesischen Krankenhäusern schlicht die Probanden, weil der Ausbruch abebbte. Aus diesem Grund wurde die Studie vorzeitig abgebrochen.

Erneuter Druck aus den USA

Ausgerechnet taggleich (und erneut mit vorläufigen Daten) verkündete das US-Forschungszentrum NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), dass Remdesivir bei Patienten zu einer schnelleren Entlassung geführt habe. Sie konnten das Krankenhaus nach 11 statt 15 Tagen verlassen – im Vergleich zu einer Placebo-Gruppe. Die Daten seien darüber hinaus statistisch signifikant und es sei daher nicht ethisch vertretbar, anderen nur ein Placebo zu verabreichen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass wie vermutet eine frühe Gabe entscheidend ist.

Das klingt gut, allerdings gibt es noch keine Veröffentlichung. Die Daten lassen sich nicht überprüfen. Und so bleiben weiterhin wichtige Fragen offen. Ob das Mittel etwa auch dazu führt, dass weniger Menschen sterben, zeigen die Daten bislang nicht. Aber: Remdesivir erhöht damit die Messlatte für andere Wirkstoffe.

Auch andere Wirkstoffe haben Nachteile

Fakt ist: Die Studienlage reicht noch nicht aus. Das gilt nicht nur für Remdesivir, sondern auch für die Konkurrenz. Die übrigen Kandidaten, beispielweise das Malariamittel (Hydroxy-)Chloroquin oder die Kombination aus Lopinavir und Ritonavir, beide für andere Krankheiten zugelassen, haben in ersten klinischen Studien ebenfalls enttäuscht.

Im Fall von Chloroquin musste die Studie sogar aufgrund von Gesundheitsbedenken abgebrochen werden. Die Patienten entwickelten Herzrhythmusstörungen.

Welche Medikamente es gegen COVID-19 gibt, haben wir hier für dich zusammengefasst.

Die Weltgesundheitsorganisation hat nun die vier prominenten Kandidaten in eine groß angelegte Studie namens “Solidarity” aufgenommen. Dank gleicher Durchführung sollen auch Patienten aus unterschiedlichen Ländern später in den Studien zusammengeführt und miteinander verglichen werden. Denn je mehr Menschen, desto aussagekräftiger die Ergebnisse – so hofft man.