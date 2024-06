Earthing / Grounding

ScienceCops völlig verwirrt: Earthing mit Evidenz?

Und tatsächlich - die Science Cops sind erstaunt, was sie an wissenschaftlichen Studien zur Erdung finden. Kontrollgruppen, Placebo, Verblindung – man bedient sich tatsächlich am Buffet der Evidenz. Ist es also passiert? Müssen die Science Cops diesmal all diejenigen verhaften, die an Erdung, heilende Elektronen und das Ende der Zivilisationskrankheiten nicht glauben?