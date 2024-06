Eine Welt ohne Fleisch - Wäre die wirklich besser? - Quarks Daily Spezial

… das Wasser nur teilweise

Weniger bearbeitete Ackerfläche und weniger Kuhmist bedeuten: Weniger Stickstoff im Boden. Dadurch könnte einerseits die Artenvielfalt steigen – denn viele Pflanzen mögen nur ungern sehr stickstoffhaltige Böden. Andererseits profitiert das Grundwasser: Das ist oft mit zu viel Stickstoff belastet, dadurch werden auch im Trinkwasser die Nitrat-Grenzwerte überschritten – und das ist ungesund. Doch hier kommt auch ein kleiner Haken an der Welt ohne Fleisch: Frischwasser ist eine knappe Ressource. Und weil wir so viel Obst und Gemüse anbauen, brauchen wir zum Bewässern tatsächlich mehr davon als in der Welt mit Fleisch.

Wohin mit den Kälbchen?

Eine ganz entscheidende Frage bleibt in der Welt ohne Fleisch aber offen: Was passiert mit den Kühen? Wer Milchprodukte will, nimmt auch in Kauf, dass jede Kuh jedes Jahr ein Kalb gebären muss. Ansonsten könnte man sie nicht melken. Schon rein statistisch wird die Hälfte dieser Kälber in der Milchproduktion aber nie eine Rolle spielen – weil sie männlich sind. Sollen Landwirte sie also großziehen und weiden lassen, bis sie eines natürlichen Todes sterben? Das kann durchaus 25 Jahre dauern. Wirtschaftlich – und sogar auch für den Klimaschutz – ergibt es also Sinn, die Kühe aus der Milchindustrie auch früher oder später zu schlachten.

Welt mit Fleisch, aber trotzdem klimafreundlich?

Was wäre die Alternative? Eine Welt komplett ohne tierische Produkte? Klimatechnisch wäre die vermutlich am besten, auch das zeigen Modellrechnungen. Es tauchen zwar ein paar neue Probleme auf – wo bekommen zum Beispiel Bio-Bauern ihren Dünger her, wenn sie keinen künstlich hergestellten nutzen dürfen, aber auch keinen Dung von ihren Tieren mehr bekommen? – doch die wären vermutlich lösbar. Ob diese Welt wirklich realistisch ist, steht aber auf einem anderen Blatt.

Die gute Nachricht: Es gibt auch umweltfreundliche Szenarien, in denen weiter Fleisch, Fisch, Käse und Eier eine Rolle spielen. Forschende haben zum Beispiel eine Ernährungsempfehlung namens „Planetary Health Diet“ zusammengestellt. Dabei ist kein Nahrungsmittel komplett ausgeschlossen, trotzdem belasten wir damit unsere Umwelt nicht übermäßig. Ganz ohne Umgewöhnung geht es aber nicht: Dinge wie Fleisch stehen zwar weiter auf der Speisekarte, aber in deutlich reduzierter Menge. Wir müssen also nicht alle Vegetarier werden, um den Planeten zu retten – aber wenn wir bewusster essen, könnte das viel bewirken.

DIE MACHER:INNEN

Markus Meyer-Gehlen ist Journalist für Wissenschaftsthemen wie Energie und Umwelt – und bearbeitet, wenn es geht, auch alles andere von Nachrichten bis Tierschutzrecht.