Symbole - Warum sie für Veränderung so wichtig sind - Quarks Daily Spezial

Eine Taube, eine bunte Flagge und eine Hand, hochgereckt, mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger. Diese Symbole scheinen nicht viel miteinander gemein zu haben, trotzdem dienten sie in verschiedenen Protesten als Symbole für den Frieden. Teilweise werden Symbole bewusst für ein bestimmtes Anliegen entworfen, wie die Atomsonne von der Dänin Anne Lund, die ein freundliches Symbol entwarf, um gegen Atomkraft zu demonstrieren. Andere entstehen zufällig.

Symbole sind universell

Was alle Symbole gemein haben und was sie so wertvoll für Proteste macht: Jeder kann sie (egal welche Sprache er oder sie spricht) verstehen und verbreiten. Je nach Symbolkraft verbreiten sie sich unterschiedlich schnell und werden teilweise über Jahrhunderte weitergetragen. Wie erfolgreich ein Symbol einen Protest ankurbelt, hängt unter anderem von der Einfachheit der Bildsprache ab. Entscheidend sind unter anderem klare Farben und Formen.