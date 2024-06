Einmal Kind, immer Kind? - Wie sich die Beziehung zu den Eltern verändert - Quarks Daily Spezial

Erwachsene halten heute viel Kontakt zu ihren Eltern, vor allem die Beziehung zur Mutter ist eng. Wenn sich Eltern und Kinder voneinander entfremden, sind häufiger die Väter betroffen. Jugendliche und junge Erwachsene haben heute eine insgesamt positive Beziehung zu ihren Eltern, wie die Shell-Jugendstudie 2019 zeigt: 92 Prozent der Befragten beschreiben das Verhältnis als gut oder sehr gut. 74 Prozent würden ihre Kinder, sollten sie denn später mal welche haben, genauso oder ungefähr so erziehen wie sie selbst erzogen wurden. Diese Werte sind positiver als in früheren Jugendstudien. Das Verhältnis ist heute also besser als früher, was zumindest für die 12- bis 25-Jährigen gilt, die in der Studie befragt werden. Für ältere Erwachsene gibt es zu wenige Daten, um einen aussagekräftigen Vergleich zur Vergangenheit ziehen zu können.