Endlich Frieden – So können Kriege beendet werden - Quarks Daily Spezial

Motive verstehen: Was ist Auslöser für den Krieg?

Um einen Krieg nachhaltig zu beenden, muss man verstehen, wieso ein Krieg begonnen wurde und welche Ziele die Konfliktparteien verfolgen. Das ist meist gar nicht so einfach, da die Konflikte oft komplex sind, mehrere Motive gleichzeitig zutreffen können oder sehr alte historische Hintergründe haben.

Ein Staat oder politische Akteure wollen Macht gewinnen, wollen bestimmte Ressourcen von anderen Ländern oder wollen bestimmte Gebiete zum Beispiel aus wirtschaftlichen Interessen, um Handelswege zu kontrollieren. Oft entstehen Kriege auch aus ethnischen, ideologischen oder religiösen Konflikten. Der häufigste Kriegsgrund der letzten Jahrzehnte sind wiederkehrende Konflikte, zeigen die Daten. Das heißt: Ungeklärte Spannungen aus der Vergangenheit sind erneut eskaliert, wie etwa in Nahost.

Die meisten Kriege enden ohne Lösung

Per Definition gibt es nur drei Möglichkeiten wie Kriege enden: Eine Seite beendet den Krieg, weil sie ihn militärisch gewinnt und / oder die andere Seite kapituliert. Die zweite Möglichkeit: Die Konfliktparteien beendet den Krieg zusammen, zum Beispiel durch einen Waffenstillstand oder einen Friedensvertrag. Oder Kriege enden wegen „geringer Aktivität“. Das heißt, dass die Gewalt so zurückgegangen ist, dass sie unterhalb des Schwellenwertes für bewaffnete Kriege liegt.

Laut den Analysen des Uppsala Conflict Data Programs konnten rund ein Drittel der Kriege seit 1946 durch Waffenstillstände beendet werden. Das bedeutet, dass sich die Konfliktparteien zwar gemeinsam für ein Ende der Gewalt entschieden haben. Aber nicht gleichzeitig eine nachhaltige Lösung für ihren Konflikt gefunden haben. Bei so einem Kriegsende kommt es bei der Hälfte der Konflikte zu einer erneuten Kriegsaufnahme, zeigen Daten über Bürgerkriege.

Friedensabkommen sind in der Regel das letzte Mitte

In einem Krieg verfolgen verschiedene Parteien unterschiedliche Ziele, die meist unvereinbar miteinander sind. Die Bereitschaft für Friedensverhandlungen ist daher generell gering, da sich in der Regel beide Seiten erhebliche Zugeständnisse machen müssten und ihre Ziele so nicht oder nur teilweise erreichen.