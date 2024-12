Tiefkühlpizza und Fertiggerichte - Finger weg oder ok? Quarks Daily Spezial

Wer beim Einkaufen im Supermarkt mal genauer in Regale und in Kühlschränke und Kühltruhen schaut, stellt fest: Es werden immer mehr Lebensmittel angeboten, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand sind. Es gibt tiefgefrorenen Spinat in Soße, Wurstsalat, geschälte Kartoffeln und Tiefkühlpizza. Auch Veggieburger oder pflanzliche Brotaufstriche sind teilweise hoch verarbeitet.

Eigentlich eine coole Sache

Grundsätzlich ist die Verarbeitung von Lebensmitteln eine Erfolgsgeschichte. Denn: Früher mussten Menschen unverarbeitete Lebensmittel oft wegwerfen. Oder sie liefen Gefahr, leicht Verdorbenes zu essen. Salzen und Pökeln, Sterilisieren, Kochen, Einfrieren änderten das. All diese Verfahren machen Lebensmittel länger haltbar und erleichtern es, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren. Vieles lässt sich bequem zubereiten und es schmeckt auch gut.

Verarbeitete Lebensmittel haben schlechten Ruf

Aber sind verarbeitete Lebensmittel nicht ungesund? Eine pauschale Antworten auf diese Frage gibt es nicht. Denn verarbeitet ist nicht gleich verarbeitet. Problematisch sind vor allem Lebensmittel, die in die Kategorie „stark verarbeitete Lebensmittel“, also „ultra-processed foods“ gehören. Sie sind in der Regel industriell hergestellt, durchlaufen zahlreiche Stufen der Verarbeitung und enthalten oft besonders viel Salz, Zucker und Fett - was eher ungesund ist.